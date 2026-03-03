मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई, गल्फ में बोर्ड एग्जाम हुए Postponed! CBSE के बाद अब केरल बोर्ड ने भी टाली परीक्षाएं

Cbse Kerala Board Exams Postponed: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते केरल बोर्ड और Central Board of Secondary Education दोनों ने 2026 की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी हैं. अब नई तारीखें हालात सामान्य होने के बाद घोषित की जाएंगी. गल्फ देशों में बिगड़ते हालात को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. इसी वजह से SSLC, हायर सेकेंडरी और CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अभी के लिए स्थगित कर दी गई हैं. छात्रों को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है.
Trending Photos
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए केरल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. केरल के शिक्षा मंत्री V Sivankutty ने 2 मार्च 2026 को घोषणा की कि इस हफ्ते गल्फ देशों में होने वाली SSLC और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात में परीक्षा कराना संभव नहीं है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.
किन देशों में टली परीक्षाएं
यह फैसला मिडिल ईस्ट के कई देशों में लागू हुआ है. इनमें बहरीन, कुवैत, कतर, साउदी और यूएई शामिल हैं. बता दें, इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए यह फैसला सीधे तौर पर हजारों छात्रों को प्रभावित करता है.
नई तारीखों का इंतजार
फिलहाल SSLC और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की नई तारीखें जारी नहीं की गई हैं. शिक्षा विभाग ने कहा है कि हालात सामान्य होने के बाद नई डेट घोषित की जाएगी. साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
छात्रों को मिलेगा पूरा सहयोग
केरल शिक्षा विभाग ने छात्रों को पूरा सहयोग देने की बात कही है. इसमें मानसिक सहायता और आगे की पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन भी शामिल है. मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी.
CBSE ने भी लिया यही फैसला
इससे पहले Central Board of Secondary Education ने भी मिडिल ईस्ट में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी थीं. बोर्ड अब आज यानी 3 मार्च के बाद हालात का जायजा लेकर आगे की नई तारीखों का फैसला करने वाला है.
साथ ही आपको बता दें, CBSE ने एक जरूरी जानकारी भी दी है. बोर्ड ने साफ कहा है कि छात्रों को बिना परीक्षा दिए नंबर नहीं दिए जाएंगे. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे. बोर्ड ने इसे पूरी तरह गलत बताया है. देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है. ऐसे में भारत के कई बोर्ड ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परीक्षाएं टाल दी हैं.
यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल जंग ने तोड़ दिया हजारों भारतीयों का डॉक्टर बनने का सपना? ये दो देश बन सकते छात्रों के लिए नए मेडिकल हब!