Advertisement
trendingNow13128519
Hindi Newsशिक्षामिडिल ईस्ट में टेंशन हाई, गल्फ में बोर्ड एग्जाम हुए Postponed! CBSE के बाद अब केरल बोर्ड ने भी टाली परीक्षाएं

मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई, गल्फ में बोर्ड एग्जाम हुए Postponed! CBSE के बाद अब केरल बोर्ड ने भी टाली परीक्षाएं

Cbse Kerala Board Exams Postponed: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते केरल बोर्ड और Central Board of Secondary Education दोनों ने 2026 की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी हैं. अब नई तारीखें हालात सामान्य होने के बाद घोषित की जाएंगी. गल्फ देशों में बिगड़ते हालात को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. इसी वजह से SSLC, हायर सेकेंडरी और CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अभी के लिए स्थगित कर दी गई हैं. छात्रों को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई, गल्फ में बोर्ड एग्जाम हुए Postponed! CBSE के बाद अब केरल बोर्ड ने भी टाली परीक्षाएं

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए केरल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. केरल के शिक्षा मंत्री V Sivankutty ने 2 मार्च 2026 को घोषणा की कि इस हफ्ते गल्फ देशों में होने वाली SSLC और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात में परीक्षा कराना संभव नहीं है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.

किन देशों में टली परीक्षाएं
यह फैसला मिडिल ईस्ट के कई देशों में लागू हुआ है. इनमें बहरीन, कुवैत, कतर, साउदी और यूएई शामिल हैं. बता दें, इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए यह फैसला सीधे तौर पर हजारों छात्रों को प्रभावित करता है.

नई तारीखों का इंतजार
फिलहाल SSLC और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की नई तारीखें जारी नहीं की गई हैं. शिक्षा विभाग ने कहा है कि हालात सामान्य होने के बाद नई डेट घोषित की जाएगी. साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों को मिलेगा पूरा सहयोग
केरल शिक्षा विभाग ने छात्रों को पूरा सहयोग देने की बात कही है. इसमें मानसिक सहायता और आगे की पढ़ाई को लेकर मार्गदर्शन भी शामिल है. मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी.

CBSE ने भी लिया यही फैसला 
इससे पहले Central Board of Secondary Education ने भी मिडिल ईस्ट में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी थीं. बोर्ड अब आज यानी 3 मार्च के बाद हालात का जायजा लेकर आगे की नई तारीखों का फैसला करने वाला है.

साथ ही आपको बता दें, CBSE ने एक जरूरी जानकारी भी दी है. बोर्ड ने साफ कहा है कि छात्रों को बिना परीक्षा दिए नंबर नहीं दिए जाएंगे. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे. बोर्ड ने इसे पूरी तरह गलत बताया है. देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है. ऐसे में भारत के कई बोर्ड ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परीक्षाएं टाल दी हैं. 

यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल जंग ने तोड़ दिया हजारों भारतीयों का डॉक्टर बनने का सपना? ये दो देश बन सकते छात्रों के लिए नए मेडिकल हब!

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Middle East Tension

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान