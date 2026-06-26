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लंदन में पीएम मोदी के इस मंत्री को मिला बड़ा अवॉर्ड, लेकिन किस काम के लिए? जानिए

Minister Piyush Goyal wins UK-India Award: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को लंदन में प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है. इंडिया ग्लोबल फोरम (IGF) यूके-इंडिया अवॉर्ड्स 2026 में भारत के मंत्री पीयूष गोयल को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:53 AM IST
लंदन में पीएम मोदी के इस मंत्री को मिला बड़ा अवॉर्ड, लेकिन किस काम के लिए? जानिए
Image Credit: Minister Piyush Goyal wins AwardSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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