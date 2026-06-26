भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं को सफल दिशा देने और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूके-इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. ये समझौता सिर्फ व्यापारिक फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत तकनीक, शिक्षा, निवेश, संस्कृति और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.