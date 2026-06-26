Minister Piyush Goyal wins UK-India Award: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को विदेश में ऐसा सम्मान मिला है, जिसकी चर्चा भारत से लेकर ब्रिटेन तक हो रही है. लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 'Exceptional Leadership in Elevating UK-India Ties' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. ये सम्मान केवस एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच तेजी से मजबूत होते आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों का भी प्रतीक माना जा रहा है.
दिलचस्प बात ये है कि मंत्री पीयूष गोयल को यूके-इंडिया अवॉर्ड ऐसे समय में मिला है, जब दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) लागू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है. आखिर पीयूष गोयल को ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड किस योगदान के लिए दिया गया? भारत-यूके व्यापार समझौते में उनकी क्या भूमिका रही और ये सम्मान दोनों देशों के रिश्तों के लिए कितना अहम है? आइए विस्तार से जानते हैं.
भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं को सफल दिशा देने और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूके-इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. ये समझौता सिर्फ व्यापारिक फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत तकनीक, शिक्षा, निवेश, संस्कृति और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि 'ये समझौता भविष्य के लिए एक मॉडल साबित होगा. भारत और ब्रिटेन ने बातचीत के दौरान हर मुद्दे पर गहन चर्चा की, लेकिन हमेशा आपसी सम्मान और संतुलन बनाए रखा.' उन्होंने आगे कहा कि CETA केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का मार्ग खोलता है.
CETA को भारत और यूके देशों के बीच अब तक के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है. इससे न सिर्फ व्यापारिक बाधाएं कम होंगी, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते को भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों में मजबूती की दिशा से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे व्यापारिक बाधाएं कम हो सकेगी. साथ ही निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है.