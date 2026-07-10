/AISHE रिपोर्ट: 10 सालों में 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भारत में फिर भी सरकारी विश्वविद्यालयों का दबदबा

Government vs Private University: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र इस समय एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. पिछले एक दशक में देश के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार में काफी तेजी आई है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की रही है. शिक्षा मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) के लेटेस्ट आंकड़े गवाह हैं कि साल 2013-14 से 2023-24 के बीच भारत में उच्च शिक्षा की रफ्तार को सरकारी नीतियों से ज्यादा निजी निवेश ने पंख दिए हैं.