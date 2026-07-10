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AISHE रिपोर्ट: 10 सालों में 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भारत में फिर भी सरकारी विश्वविद्यालयों का दबदबा

AISHE Report: शिक्षा मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से पता चला है कि पिछले 10 सालों में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा चुकी हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटी की तुलना में तीन गुणा ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी भारत में सरकारी यूनिवर्सिटी का दबदबा ज्यादा है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:05 PM IST
AISHE रिपोर्ट: 10 सालों में 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भारत में फिर भी सरकारी विश्वविद्यालयों का दबदबा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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