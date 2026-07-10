/AISHE रिपोर्ट: 10 सालों में 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भारत में फिर भी सरकारी विश्वविद्यालयों का दबदबा

Government vs Private University: भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र इस समय एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. पिछले एक दशक में देश के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार में काफी तेजी आई है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की रही है. शिक्षा मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) के लेटेस्ट आंकड़े गवाह हैं कि साल 2013-14 से 2023-24 के बीच भारत में उच्च शिक्षा की रफ्तार को सरकारी नीतियों से ज्यादा निजी निवेश ने पंख दिए हैं.
आज देश के युवाओं के लिए डिग्री हासिल करने के रास्ते जितने चौड़े हुए हैं, उतनी ही तेजी से शिक्षा का पूरा ढांचा भी बदल रहा है. आइए समझते हैं कि कैसे पिछले दस सालों में सरकारी यूनिवर्सिटी की तुलना में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 3 गुना रफ्तार देखी गई है.
AISHE की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. साल 2013 से 2014 के बीच 219 प्राइवेट विश्वविद्यालय थे और 2023 से 2024 तक ये बढ़कर 546 हो गए. ऐसे में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की करीब 149.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है. जबकि, सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 504 से बढ़कर 733 हुई, जो 45.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है.
राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां पहले साल 2013-14 के दौरान राजस्थान में 39 प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ भारत में ये राज्य पहले स्थान पर था और उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा का नाम आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. 2023-24 तक सब कुछ बदस गया राजस्थान को पीछे कर गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया.
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार राजस्थान में 57 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं लेकिन गुजरात में 67 निजी विश्वविद्यालय हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 52, उत्तर प्रदेश में 45 और महाराष्ट्र में 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है.
आंकड़ों के अनुसार 10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव गुजरात में देखा गया है. यहां पर पहले सिर्फ 16 यूनिवर्सिटी थी लेकिन 2023-24 तक 67 प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित हो गईं. इसके बाद मध्य प्रदेश भी एक राज्य रहा जहां पहले 11 यूनिवर्सिटी थी लेकिन अब 41 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और कुल 52 यूनिवर्सिटी हैं.
सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी लेकिन उनकी वृद्धि स्थिर रही. उत्तर प्रदेश पूरे दशक में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में टॉप पर बना रहा. यहां इनकी संख्या 35 से बढ़कर 58 हो गई. कर्नाटक दूसरे स्थान पर कायम रहा, जहां सरकारी विश्वविद्यालय 32 से बढ़कर 51 हो गए. 2023-24 में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी टॉप पांच राज्यों में शामिल हो गए.
भले ही 10 सालों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई हो लेकिन स्टूडेंट्स के एडमिशन के मामले में सरकारी विश्वविद्यालय अब भी आगे हैं. आंकड़ों से साफ हुआ है कि अभी भी छात्रों की पहली पसंद सरकारी यूनिवर्सिटी हैं. साल 2013-14 में सरकारी विश्वविद्यालयों में 51.9 लाख छात्र अध्ययनरत थे, जो कुल विश्वविद्यालय नामांकन का 81.3 प्रतिशत था.
वहीं, निजी विश्वविद्यालयों में 11.9 लाख छात्र थे, जिनकी हिस्सेदारी 18.6 प्रतिशत थी. साल 2023-24 तक सरकारी विश्वविद्यालयों में नामांकन बढ़कर 73.9 लाख हो गया, जो लगभग 42.5 प्रतिशत की वृद्धि है. दूसरी ओर निजी विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या करीब तीन गुना बढ़कर 34.6 लाख पहुंच गई, जो 191.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है.
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