Success Story: पुलिस क्लर्क से बनी IAS! बेटी ने संघर्ष को बनाया अपनी सबसे बड़ी ताकत, पूरा किया पिता का अधूरा सपना

IAS Minnu PM Joshi Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार को आईएएस मिन्नु पी.एम जोशी (IAS Minnu P.M Joshi) की कहानी जरूर से पता होनी चाहिए, जिन्होंने यह साबित किया कि जहां चाह है वहां राह है. मिन्नु देश की उन युवा और प्रेरणादायी सिविल सेवा अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में कई चुनौतियों का सामना करते हुए टॉप रैंक हासिल की. आइए हम आपको उनकी हौसलों से भरी जर्नी के बारे में बताते हैं.

ड्यूटी के दौरान पिता की मौत

मिन्नु केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता राज्य पुलिस में अधिकारी थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हो गई थी. मिन्नु के पिता हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी सरकारी अधिकारी बनें. पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए मिन्नु ने कई तरह की जिम्मेदारियों के साथ सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी की और उसमें सफलता हासिल किया.

कई जिम्मेदारियों के साथ UPSC की तैयारी

पिता के मृत्यु के बाद मिन्नु साल 2012 में पुलिस विभाग में क्लर्क बनी. यह नौकरी उन्हें पिता की मृत्यु के बाद एक अवसर के तहत उन्हें मिली थी. इसी दौरान उन्होंने केरल यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया, जिसमें उन्हें दूसरी रैंक मिली. मिन्नु ने साल 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की. मिन्नु के लिए यूपीएससी की तैयारी का सफर बिल्कुल भी आसार नहीं थी, खासकर तब जब वे शादीशुदा होने के साथ एक बेटे की मां थी और साथ में नौकरी भी कर रही थी.

पति ISRO में अधिकारी

मन्नु के लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनका परिवार, खासकर उनके पति जो ISRO में अधिकारी हैं, वो इस यात्रा में उनके साथ खड़े रहे. मन्नु ने यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते की. हालांकि, एक के बाद एक उन्होंने कई अटेंप्ट दिए, लेकिन बार-बार निराशा का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और हर बार गलतियों से सीखते हुए, सिर्फ अगले अटेंप्स की तैयारी की.

महिलाओं के लिए प्रेरणा

मिन्नु की उसी संयम, आत्मविश्वास और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 32 की उम्र में क्रैक की. वे ऑल इंडिया 150वीं रैंक के साथ आईएएस के पद पर नियुक्त हुई. मिन्नु पी.एम जोशी की कहानी हर उस महिला के लिए मिसाल है जो शादी, बच्चे या सीमित संसाधनों की वजह से अपने सपनों से समझौता कर बैठती है. उनका सफर यह दिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं.

