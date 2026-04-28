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दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी से MBA करने का है सपना? फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया नाम; जानें कैसे मिलेगी आपको एंट्री

MIT Sloan School of Management: फाइनेंशियल टाइम्स 2026 की रैंकिंग में MIT Sloan को दुनिया का नंबर-1 बिजनेस स्कूल चुना गया है. इस संस्थान में दाखिला पाने के लिए भारतीय छात्रों को अच्छे GMAT स्कोर के साथ 4-6 साल के वर्क एक्सपीरियंस और मजबूत लीडरशिप स्किल्स की आवश्यकता होगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:55 PM IST
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दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी से MBA करने का है सपना? फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया नाम; जानें कैसे मिलेगी आपको एंट्री

MIT Sloan School of Management: अगर आप विदेश से एमबीए करने का सपना देख रहे हैं. तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. फाइनेंशियल टाइम्स की 2026 रैंकिंग ने इस बार कई लोगों को चौंका दिया है. इस रैंकिंग में MIT Sloan स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को दुनिया की नंबर-1 बिजनेस स्कूल का दर्जा मिला है. ऐसे में अब भारतीय छात्रों के बीच यहां पढ़ने की चाह और भी बढ़ गई है. क्योंकि ये संस्थान करियर के लिए बेहतरीन मौके देता है.

फाइनेंशियल टाइम्स की ये रैंकिंग दुनियाभर के टॉप बिजनेस स्कूल्स को कई मानकों पर परखकर तैयार की जाती है. इसमें सैलरी, करियर ग्रोथ, इंटरनेशनल एक्सपोजर और प्लेसमेंट जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है. इस बार MIT Sloan स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने इन सभी पैमानों पर शानदार प्रदर्शन किया है. यही वजह है कि इसे पहला स्थान मिला है. इससे ये साफ होता है कि यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलते हैं.

एडमिशन कैसे मिलता है?

अब सवाल आता है कि यहां एडमिशन कैसे मिलता है. इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा GMAT स्कोर लाना होगा. आमतौर पर टॉप कॉलेज में दाखिले के लिए हाई स्कोर जरूरी माना जाता है. इसके साथ ही 4 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं. बल्कि काम का अनुभव भी बहुत मायने रखता है. इससे यह साबित होता है कि आप इंडस्ट्री को समझते हैं और जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

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लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी 

इसके अलावा सिर्फ नंबर और अनुभव ही काफी नहीं होते. कॉलेज ऐसे छात्रों को चुनते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो. यानी आप टीम को संभाल सकें. फैसले ले सकें. और नई सोच के साथ काम कर सकें. इंटरव्यू और एप्लिकेशन के दौरान इन बातों को खास तौर पर देखा जाता है. इसलिए अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं. तो अपनी पर्सनैलिटी और स्किल्स पर भी ध्यान देना जरूरी है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेश से एमबीए करना आसान नहीं है. लेकिन सही तैयारी और सही दिशा में मेहनत की जाए. तो यह सपना पूरा हो सकता है. MIT Sloan स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से करियर को नई ऊंचाई मिल सकती है. इसलिए अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं. तो आने वाले समय में इस तरह के बड़े संस्थानों तक पहुंच बनाना संभव हो सकता है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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