Mizoram Literacy Rate: वाह! ये तो गजब है; भारत के इस राज्य में सब हैं पढ़े-लिखे, दिल्ली-केरल-MP रह गए पीछे

Mizoram India's First Fully Literate State: मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है. यूएलएलएएस (अंडरस्टेंडिंग लाइफलांग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) पहल के तहत मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है. इसकी घोषणा खुद सीएम ललदूहोमा ने मिजोरम विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह में की. इस दौरान केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मिजोरम के शिक्षा मंत्री डॉ. वानललथलाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट

मिजोरम के सीएम लालदुहोमा इस बड़ी उपलब्धि पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि, इस उपलब्धि का जश्न के साथ हम आगे भी निरंतर शिक्षा, डिजिटल और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से साक्षरता को बनाए रखने के लिए पूरी लगन के साथ काम करते रहेंगे. अब हमें डिजिटल साक्षरता, फाइनेंशियल साक्षरता और इंटरप्रेन्योर स्किल्स की ओर आगे बढ़ना होगा. ताकि मिजो समाज के सभी लोग सक्षम बन सकें.

As we celebrate this achievement, we also renew our commitment to sustaining literacy through continuous education, digital access, and vocational skill training

Let us now aim higher: digital literacy, financial literacy, and entrepreneurial skill for all Mizos

- CM pic.twitter.com/8aPNdenGJ4

— CM Office Mizoram (CMOMizoram) May 20, 2025