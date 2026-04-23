MBSE HSLC 10th result 2026 OUT: मिजोरम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट mbse.edu.in पर जारी, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

Mizoram MBSE HSLC 10th Result 2026 Declared: मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBSE) द्वारा हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) कक्षा 10 का परिणाम घोषित कर दिया गया है. 23 अप्रैल 2026 को एमबीएसई एचएसएलसी 10वीं का रिजल्ट दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया गया है. रिजल्ट को एमबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रिजल्ट के साथ-साथ मार्कशीट भी देख पाएंगे और डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे और कहां से एमबीएसई एचएसएलसी 10वीं का परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं?

रोल नंबर से पता चलेगा रिजल्ट

मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं. एमबीएसई एचएसएलसी 10वीं रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

कैसे डाउनलोड करें मिजोरम बोर्ड 10वीं की मार्कशीट?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mbse.edu.in या mbseonline.com पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर ‘RESULT’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. यहां ‘Mizoram MBES HSLC 10th Result 2026’ का लिंक शो होगा. उसे सेलेक्ट करने के बाद अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. सब्मिट करने के बाद एमबीएसई एचएसएलसी 10वीं रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से 10वीं की प्रोविजनल मार्कशीट भी चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

मिजोरम बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं- https://mbseonline.com/my-result

क्या मिजोरम बोर्ड 10वीं टॉपर का नाम हुआ जारी?

शिक्षा मंत्री वनलाल्थलाना के अनुसार एमबीएसई एचएसएलसी 10वीं रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट, रैंक और डिवीजन आदी की जानकारी बोर्ड द्वारा साझा नहीं की गई है. इसके पीछे की वजह छात्रों के शैक्षणिक तनाव को कम करना है. मिजोरम बोर्ड परीक्षा में 10वीं के टॉपर कौन हैं, इसकी जानकारी स्कूल या स्टूडेंट्स या स्थानीय लोगों के जरिए पता चल सकती है.

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