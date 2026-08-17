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BMC परीक्षा में 8, 15 और 20 नंबर, MMRDA में 200 में 200? भर्ती रिजल्ट सामने आते ही पारदर्शिता पर क्यों उठने लगे सवाल?

MMRDA की 235 पदों पर भर्ती परीक्षा के प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर सवाल उठे हैं. कुछ छात्रों के 200 में 200 नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर उम्मीदवारों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है. जानिए पूरा विवाद क्या है?

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:03 AM IST
BMC परीक्षा में 8, 15 और 20 नंबर, MMRDA में 200 में 200? भर्ती रिजल्ट सामने आते ही पारदर्शिता पर क्यों उठने लगे सवाल?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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