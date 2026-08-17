/BMC परीक्षा में 8, 15 और 20 नंबर, MMRDA में 200 में 200? भर्ती रिजल्ट सामने आते ही पारदर्शिता पर क्यों उठने लगे सवाल?

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की 235 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रोविजनल रिजल्ट सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. कुछ उम्मीदवारों और सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय शिंदे ने रिजल्ट और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. परीक्षा का आयोजन TCS ने किया था. 235 पदों में करीब 150 पद इंजीनियरिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं.
विवाद की मुख्य वजह कुछ टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर बताए जा रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय शिंदे का दावा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने 200 में 200 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हासिल किया है. इसी आधार पर परीक्षा में उनके प्रदर्शन और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, केवल अधिक या परफेक्ट स्कोर अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है.
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों ने MMRDA परीक्षा से कुछ दिन पहले BMC की भर्ती परीक्षा भी दी थी, जिनका नाम बाद में MMRDA के टॉप स्कोरर्स में आया. शिंदे के अनुसार, इनमें कुछ उम्मीदवारों ने BMC परीक्षा में 100 में करीब 8, 15 या 20 अंक हासिल किए थे. इसके बाद MMRDA परीक्षा में बेहद ऊंचे स्कोर ने शिकायतकर्ताओं के बीच सवाल खड़े किए हैं.
दो अलग-अलग परीक्षाओं में किसी उम्मीदवार के अंक अलग होना अपने आप में अनियमितता साबित नहीं करता. दोनों परीक्षाओं का सिलेबस, कठिनाई स्तर, प्रश्नपत्र, परीक्षा पद्धति और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अलग हो सकती है. हालांकि, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन सभी पहलुओं की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि स्कोर में बड़ा अंतर सामान्य कारणों से आया या किसी अन्य वजह से.
विवाद में कुछ टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं. शिंदे का दावा है कि कुछ शीर्ष उम्मीदवारों के पिता टाउन प्लानिंग अथॉरिटी या MMRDA में कार्यरत हैं. हालांकि, किसी उम्मीदवार के परिवार के सदस्य का सरकारी संस्था में नौकरी करना अपने आप में किसी अनियमितता या गलत काम का सबूत नहीं है. ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच जरूरी होगी.
कुछ अभ्यर्थियों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर समस्या की आशंका है. इन उम्मीदवारों ने प्रोविजनल रिजल्ट और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की है.
शिंदे ने परीक्षा आयोजित करने वाली TCS की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र में पहले हुई कुछ परीक्षाओं से जुड़ी विवादित घटनाओं का संदर्भ दिया है. हालांकि, किसी अन्य परीक्षा में सामने आए विवाद से यह साबित नहीं होता कि MMRDA की इस परीक्षा में भी अनियमितता हुई है. इसके लिए इसी परीक्षा से जुड़े ठोस और स्वतंत्र प्रमाण जरूरी होंगे.
आरोपों और प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर MMRDA से प्रतिक्रिया मांगी गई. अधिकारियों से कथित तौर पर 200 में 200 अंक पाने वाले उम्मीदवारों और अन्य उठाए गए सवालों पर भी जानकारी मांगी गई. हालांकि, MMRDA अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. ऐसे में फिलहाल संस्था की ओर से आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है.
धनंजय शिंदे और कुछ उम्मीदवारों ने पूरे मामले की जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की मांग की है. वे परीक्षा के सर्वर डेटा, प्रश्नपत्र, उम्मीदवारों के उत्तर, लॉग डेटा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जांच चाहते हैं. इसके अलावा टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों के पिछले परीक्षा प्रदर्शन की भी पड़ताल करने की मांग की गई है.
फिलहाल MMRDA परीक्षा के प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर लगाए गए आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं. इसलिए इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता. किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए परीक्षा डेटा, आधिकारिक रिकॉर्ड, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और चयन से जुड़े दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच जरूरी होगी. भर्ती परीक्षाएं हजारों उम्मीदवारों के करियर से जुड़ी होती हैं, इसलिए पारदर्शी जांच और सत्यापित तथ्यों का सार्वजनिक होना इस विवाद को खत्म करने के लिए अहम होगा.