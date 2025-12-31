क्या जानते हैं भारत में सबसे महंगी डिग्री वाले कोर्स का नाम?

Most Expensive Degree Course in India: भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है. जबकि, महंगी डिग्री कोर्स कौन सा है? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए भारत की सबसे महंगी डिग्री के बारे में जानते हैं.
Most Expensive Degree Course in India: जब बात पढ़ाई-लिखाई की आती है तो हायर एजुकेशन के मामले में खर्च भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. सरकारी कॉलेज की जगह अगर प्राइवेट कॉलेज या संस्थान में किसी कोर्स को करने के लिए जाए या फिर कोई ऐसा कोर्स करने का सोचें जिससे भविष्य में अच्छा सैलरी पैकेज हासिल हो सके तो उसे करने के लिए अच्छी खासा खर्चा भी करना पड़ता है. आज के समय में शिक्षा हासिल करना भी खर्चीला हो गया है. हर कोर्स के लिए सभी कॉलेज में अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर होता है. आज हम आपको ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी डिग्री भारत में हासिल करनी बहुत महंगी होती है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
डिग्रियों को हासिल करना बहुत महंगा
हर डिग्री नहीं लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें हासिल करने के लिए मोटा खर्च करना पड़ता है. भारत में भी ऐसी डिग्रियां हैं जिन्हें करने के लिए एडमिशन से लेकर पूरे कोर्स की फीस ही अच्छी खासी होती है.
भारत में ये है सबसे महंगा डिग्री कोर्स
भारत में मुख्य तौर पर कुछ डिग्री को काफी महंगा माना गया है. इनमें एमबीबीएस, एमबीए, एविएशन और पायलट ट्रेनिंग जैसे कोर्स शामिल हैं. मेडिकल क्षेत्र के अलावा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कोर्स को भी अपनाते हैं जिनमें कुछ स्पेशल कोर्स काफी महंगे होते हैं.
भारत में एमबीबीएस डिग्री का कितना खर्च?
भारतीय छात्रों के बीच एक पसंदीदा कोर्स और सबसे महंगे कोर्स में से एक एमबीबीएस है. इस डिग्री को हासिल करने के लिए 70 लाख रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक का खर्च पड़ सकता है. एमबीबीएस को करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस होना आम बात है.
पायलट से लेकर एमबीए कोर्स की कितनी फीस?
वहीं, अगर बात करें पायलट से लेकर एमबीए डिग्री कोर्स की तो ये भी कम नहीं है. पायलट ट्रेनिंग कोर्स में ही लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. एमबीए कोर्स की फीस भी लाखों-करोड़ों रुपये में हो जाती है. भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना का इरादा रखने वालों के लिए इतनी ज्यादा फीस जेब पर खास असर डाल सकती है. हालांकि, करियर के लिहाज से ये सभी डिग्रियां बेस्ट हैं. मोटी कमाई के साथ करियर ऑप्शन भी कई मिलते हैं.
