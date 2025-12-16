GK Quiz: फौजियों की फैक्ट्री है भारत का ये जिला... क्या आप जानते हैं इसका नाम?

Advertisement
Most soldiers from Which District in India: इंडियन आर्मी को मोस्ट पावरफुल सेनाओं में से एक माना जाता है. क्या जानते हैं उन जिलों के नाम जहां से अधिक जवान निकले हैं? आइए इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:21 AM IST
Most soldiers from Which District in India: जब बात दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की आती है तो उनमें भारतीय सेना का नाम भी शामिल होता है. भारत की सेवा के लिए सेना के सभी जवान हर तरह की परिस्थिति में तत्पर रहते हैं. आतंकवादियों से सामना करना हो फिर सीमा पर दुश्मनों का सामना करना पड़े, भारतीय सेना किसी भी हाल में पीछे महीं रहती और डटकर सामना करती है. युवाओं के बीच भारतीय सेना में भर्ती के लिए इच्छा देखी जाती है. भारत के कुछ राज्य व जिले हैं जहां से अधिक संख्या में भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं. क्या आप भारत के उस जिले का नाम जानते हैं जिसे फौजियों की फैक्ट्री या आर्मी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं कहां से सबसे अधिक फौजी निकलते हैं?

भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक माना जाता है. इसके 3 मुख्य अंग- थल सेना, नौसेना और वायुसेना हैं. हर साल हजारों पदों पर भर्ती निकलती है और नियुक्ति होती है. कुछ जगह है जिसे सबसे ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स निकलने के लिए जाना जाता है.

भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा जवान?

भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे अधिक जवान निकलने के लिए जाना जाता है. 2022 के एक डेटा पर गौर करें तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय आर्मी में उत्तर प्रदेश के अधिक जवान हैं. लगभग 2,18,512 जवान हैं जो भारतीय सेना में हैं.

कौन सा जिला है आर्मी फैक्ट्री?

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को आर्मी फैक्ट्री या फौजियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. यहां स्थित गहमर गांव से कई संख्याओं में फौजियों निकलते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार औसत हर घर से कोई न कोई फौज में शामिल है.

यहां से भी अधिक जवान?

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अलावा राजस्थान के झुंझुनू जिले और बिहार के गया जिले से बड़ी संख्या में फौजी हैं. कटिहार जिले के मिर्जापुर से भी कई संख्या में शूरवीरों और बहादुरों को जाना जाता है. यहां से भी अधिक जवान निकले हैं.  अपनी पहचान रखता है.

