Success Story: इस IAS की जर्नी है सबसे अलग! आंखों में कम थी रोशनी, मां ने जलाया ज्ञान का दीपक, चौथे प्रयास में UPSC क्रैक कर बना मिसाल

IAS Ravi Raj Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल देश ही सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम में जाना जाता है. इस साल भी यूपीएससी सीएसई 2025 का परिणाम आयोग द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 11 जून, 2025 को जारी कर दिया गया. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में क्रैक करने वाले उम्मीदवारों की सफलता सबसे लिए काफी प्रेरणादायक होती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की जर्नी सबसे अलग होती है, जो सभी के लिए एक मिसाल बन जाती है. आइए आज हम आपको एक ऐसे ही यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं.

IAS रवि राज

हम बात कर रहे हैं आईएएस रवि राज (IAS Ravi Raj) की, जो मूल रूप से बिहार के नवादा शहर के एक छोटे से गांव महुली के रहने वाले हैं. रवि एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं. रवि की मां विभा सिन्हा का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है. रवि को बचपन से ही देखने में समस्या थी, वो दृष्टिहीन दिव्यांग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी ज्ञान का आंचल नहीं छोड़ा. पढ़ाई के प्रति उनका लगन और समर्पण हमेशा से बना रहा.

रवि एजुकेशन क्वालिफिकेशन

रवि ने अपनी पढ़ाई बिहार से ही पूरी की है. उन्होंने साल 2021 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इसके बाद ही वो सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए. शुरू से ही रवि का लक्ष्य यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना था, जिसमें उनकी मां ने उनका हर कदम पर असाधारण सहयोग किया. बेटे की तैयारी में मदद करने के लिए रवि की मां हर विषय को पहले खुद पढ़ती थी और फिर बेटे को बढ़ाती थी. बेटे को परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए रवि की मां हर दिन स्टडी मटेरियल पढ़ती थी और रवि उसे सुनते थे. इसी के साथ रवि की मां बेटे द्वारा बोले गए उत्तरों को लिखने का भी अभ्यास किया करती थी.

मां बनी सबसे बड़ी सहारा

रवि की मां हर दिन बेटे के साथ 10 घंटे उसके परीक्षा की तैयारी कराती थी और जब कोई दूसरा काम करती थी, तो वो रवि को यूट्यूब लेक्चर चलाकर देती थी. इसके साथ ही वो आंसर को लिखने और नोट्स बनाने में भी रवि की मदद करती थी. हालांकि, रवि के लिए यूपीएससी क्रैक करने की चुनौती यहीं नहीं खत्म हुई, उन्हें एक के बाद एक लगातार तीन बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी दौरान उन्होंने BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) की 69वीं परीक्षा पास की थी और राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे. हालांकि, रवि का लक्ष्य कुछ और था. इसलिए उन्होंने उस पद को ज्वाइन नहीं किया और यूपीएससी की तैयारी में जुटे रहें.

दृष्टिहीन दिव्यांग ने क्रैक किया UPSC

रवि ने तीन बार मिली असफलता के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोया और चौथे अटेंप्ट की तैयारी मां के सहयोग से जारी रखा. इसी का परिणाम रहा कि रवि ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया, जिसमें उनकी मां ही राइटर थी. वो ऑल इंडिया 182वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर नियुक्त हुए. आज के समय में इस मां-बेटे की जोड़ी और उनकी सफलता सभी के लिए एक मिसाल है.

