Advertisement
trendingNow13042627
Hindi Newsशिक्षासास-ससुर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सुनते ही छूट जाएंगी बहुओं की हंसी

सास-ससुर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सुनते ही छूट जाएंगी बहुओं की हंसी

What We Call Saas Sasur in Sanskrit: अधिकतर भारतीय घरों में बहुएं सास ससुर को माता पिता के नाम से ही पुकारती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सास-ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको बताएंगे कि सास ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सास-ससुर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सुनते ही छूट जाएंगी बहुओं की हंसी

What We Call Saas Sasur in Sanskrit: घर में नई बहू आने के बाद सास-ससुर जैसे शब्द आम हो जाते है. लोग तो यहां तक कहते हैं कि ससुराल सास ससुर से ही होता है. भारत में सास को मां और ससुर को पिता के समान माना जाता है. घर में आई दुल्हन को सासु मां की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है. अधिकतर भारतीय घरों में बहूएं सास ससुर को माता पिता के नाम से ही पुकारती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सास-ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको बताएंगे कि सास ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है.

परिवार में सास ससुर की भूमिका
परिवार में सास ससुर की भूमिका सहारा, सम्मान और संस्कार देने की होती है. सास ससुर अपने जीवन के अनुभव से बेटा और बहु को सही सलाह देते हैं ताकि उनका व्यावहारिक जीवन अच्छा हो सके. इतना ही नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रैक्टिकल और इमोशनल सहायता भी करते हैं ताकि बच्चे सोच समझकर सही फैसला ले सकें. इसके अलावा पोते पोती की परवरिश में सास ससुर का बड़ा रोल होता है और वो उनके लिए किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं होता है. सास ससुर के होते हुए परिवार में एक स्थिरता बनी रहती है वे परिवार की परंपराओं के बारे में बहुओं को बताते हैं और अगली पीढ़ी तक परंपराओं को बढ़ाने का काम करते हैं. सास की भूमिका बहु के काम में हाथ बटाना और सही मार्गदर्शन देना होती है. चलिए अब देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि संस्कृत में सास ससुर को क्या कहते हैं.

ससुर को संस्कृत में क्या कहते हैं?
आज रोजाना अपनी ससुराल में सास ससुर को पिताजी या सासु मां ही कहते होंगे, लेकिन क्या आप सास ससुर को संस्कृत भाषा में पुकार सकते हैं. जी हां, चलिए आपको पहले ससुर के बारे में बताते हैं. ससुर को संस्कृत में “श्वशुर” कहा जाता है. दरअसल, प्राचीनकाल से ही शास्त्रों और साहित्य में इस शब्द का इस्तेमाल मिलता है. ससुर परिवार की नींव होते हैं वे परिवार की संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं. संस्कृत भाषा में ससुर को “श्वशुर” कहा जाता है जो मुखिया, सम्मान और परिवार के रक्षा करने की छवि को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सास को संस्कृत में क्या कहते हैं?
सास की बात करें तो सास को संस्कृत भाषा में “श्वश‍्रू” कहा जाता है. भारतीय परंपरा में श्वश‍्रू का स्थान सम्मानित माना गया है. श्वश‍्रू फैमिली की बड़ी सदस्य होती है और पारिवारिक परंपराओं से घर चलाने का काम करती हैं. श्वश‍्रू शब्द काफी प्राचीन माना जाता है क्या आप अपने घर में सास मां की जगह श्वश‍्रू शब्द का उपयोग करेंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

saas Sasursanskrit word

Trending news

Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी