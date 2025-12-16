सास-ससुर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सुनते ही छूट जाएंगी बहुओं की हंसी

What We Call Saas Sasur in Sanskrit: घर में नई बहू आने के बाद सास-ससुर जैसे शब्द आम हो जाते है. लोग तो यहां तक कहते हैं कि ससुराल सास ससुर से ही होता है. भारत में सास को मां और ससुर को पिता के समान माना जाता है. घर में आई दुल्हन को सासु मां की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है. अधिकतर भारतीय घरों में बहूएं सास ससुर को माता पिता के नाम से ही पुकारती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सास-ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको बताएंगे कि सास ससुर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है.

परिवार में सास ससुर की भूमिका

परिवार में सास ससुर की भूमिका सहारा, सम्मान और संस्कार देने की होती है. सास ससुर अपने जीवन के अनुभव से बेटा और बहु को सही सलाह देते हैं ताकि उनका व्यावहारिक जीवन अच्छा हो सके. इतना ही नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रैक्टिकल और इमोशनल सहायता भी करते हैं ताकि बच्चे सोच समझकर सही फैसला ले सकें. इसके अलावा पोते पोती की परवरिश में सास ससुर का बड़ा रोल होता है और वो उनके लिए किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं होता है. सास ससुर के होते हुए परिवार में एक स्थिरता बनी रहती है वे परिवार की परंपराओं के बारे में बहुओं को बताते हैं और अगली पीढ़ी तक परंपराओं को बढ़ाने का काम करते हैं. सास की भूमिका बहु के काम में हाथ बटाना और सही मार्गदर्शन देना होती है. चलिए अब देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि संस्कृत में सास ससुर को क्या कहते हैं.

ससुर को संस्कृत में क्या कहते हैं?

आज रोजाना अपनी ससुराल में सास ससुर को पिताजी या सासु मां ही कहते होंगे, लेकिन क्या आप सास ससुर को संस्कृत भाषा में पुकार सकते हैं. जी हां, चलिए आपको पहले ससुर के बारे में बताते हैं. ससुर को संस्कृत में “श्वशुर” कहा जाता है. दरअसल, प्राचीनकाल से ही शास्त्रों और साहित्य में इस शब्द का इस्तेमाल मिलता है. ससुर परिवार की नींव होते हैं वे परिवार की संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं. संस्कृत भाषा में ससुर को “श्वशुर” कहा जाता है जो मुखिया, सम्मान और परिवार के रक्षा करने की छवि को दर्शाता है.

सास को संस्कृत में क्या कहते हैं?

सास की बात करें तो सास को संस्कृत भाषा में “श्वश‍्रू” कहा जाता है. भारतीय परंपरा में श्वश‍्रू का स्थान सम्मानित माना गया है. श्वश‍्रू फैमिली की बड़ी सदस्य होती है और पारिवारिक परंपराओं से घर चलाने का काम करती हैं. श्वश‍्रू शब्द काफी प्राचीन माना जाता है क्या आप अपने घर में सास मां की जगह श्वश‍्रू शब्द का उपयोग करेंगे.

