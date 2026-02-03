इसके बिना अधूरा है विज्ञान! जानिए क्यों इस सब्जेक्ट को कहा जाता है Mother of All Sciences

Mother Of All Sciences: विज्ञान की दुनिया में एक सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि आखिर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बिना कोई भी साइंस पूरी नहीं हो सकती है. आजकल सोशल मीडिया पर Mother of All Sciences की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है. आज हम आपको बताएंगे Mother of All Sciences किस सब्जेक्ट को कहा जाता है और इसमें क्या करियर बन सकते हैं.
स्टूडेंट्स को एक बात काफी ज्यादा सताती है कि वो ऐसा कौन सा विषय है जिसके बिना साइंस अधूरा माना जाता है. आजकल इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी बेहद ज्यादा हो रही है. स्कूल से लेकर रिसर्च लैब तक हर जगह एक ही नाम सबसे पहले सामने आता है और वो है गणित. मैथ को Mother of All Sciences कहा जाता है क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो हर वैज्ञानिक खोज की नींव बनती है. चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, हर जगह Maths की मौजूदगी इस बात को साथ कर देती है कि बिना इसके साइंस अधूरा है.
ये सब्जेक्ट है Mother of All Sciences
Mathematics को Mother of All Sciences इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी विज्ञानों को मापने, समझने और आगे बढ़ाने का पहला आधार देता है. प्रकृति की भाषा से लेकर टेक्नोलॉजी और AI तक हर क्षेत्र में गणित की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. 2026 में डेटा और एल्गोरिदम की दुनिया में इसका महत्व और भी बढ़ गया है. इतिहास में भी देखा जाए तो फिलॉसफी को सबसे ऊपर माना जाता था. लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे गणित ने खुद को हर क्षेत्र की जरूरत साबित किया. Mathematics मात्रा, संरचना और स्पेस को समझने का फ्रेमवर्क देता है. इसी आधार पर फिजिक्स के नियम बने, केमिस्ट्री के रिएक्शन समझे गए और बायोलॉजी के सिस्टम्स को समझना आसान हुआ है.
इसके बिना अधुरा है विज्ञान
आधुनिक विज्ञान का जनक माने जाने वाले महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने भी कहा था कि ब्रह्मांड एक किताब है जो गणित की भाषा में लिखी गई है. इसका सीधा ौर साफ मतलब ये है कि प्रकृति को समझने के लिए गणित जानना बेहद ही जरूरी है. ग्रहों की गति से लेकर परमाणु के व्यवहार तक सब कुछ मैथ के नियमों पर ही तो चलता है. अगर गणित न हो तो केमिकल रिएक्शन का सही अनुमान लगाना संभव नहीं होगा, बायोलॉजी में डीएनए और जीनोम को समझना भी मुश्किल हो जाएगा, फिजिक्स के नियम सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाएंगे. गणित विज्ञान को अनुमान से निकालकर सटीकता की ओर ले जाता है जिस वजह से इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहा जाता है.
मैथ्स की है डिमांड
2026 में जब रिसर्च तेजी से AI और डेटा पर आधारित हो चुकी है तबभी गणित की भूमिका और मजबूत हो गई है. मशीन लर्निंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेस रिसर्च और CERN जैसे प्रयोग सभी इसी के मॉडल्स पर निर्भर हैं. मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन की हर शुरुआत एक कैलकुलेशन से ही होती है जो गणित के बिना अधूरी है. अगर करियर की बात करें तो 2026 में गणित सिर्फ टीचिंग या रिसर्च तक सीमित नहीं है. डेटा साइंस, फाइनेंस, AI, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और ग्लोबल टेक कंपनियों में मैथ्स ग्रेजुएट्स की भारी डिमांड है.