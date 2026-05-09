मदर्स डे की शुरुआत करने वाली महिला ने खुद क्यों किया था इस दिन का विरोध? जानें वो कड़वा सच जिसे दुनिया नहीं जानती

Mother's Day History: मदर्स डे आज दुनिया के कई देशों में बड़े प्यार और सम्मान के साथ मनाया जाता है. हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को यह खास दिन मां के त्याग, प्यार और देखभाल को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. लोग अपनी मां को धन्यवाद कहते हैं और उनके लिए खास समय निकालते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मदर्स डे की शुरुआत कराने के पीछे एक महिला की लंबी लड़ाई छिपी हुई है. उस महिला का नाम एना जार्विस था. उन्होंने इस दिन को सिर्फ मां के सम्मान के लिए समर्पित रखना चाहा था.

एना जार्विस का जन्म साल 1864 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में हुआ था. वह 11 भाई-बहनों में नौवें नंबर की संतान थीं. उनकी मां एन रिव्स जार्विस एक सामाजिक कार्यकर्ता और संडे स्कूल शिक्षिका थीं. उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कई काम किए थे. वह मदर्स डे वर्क क्लब चलाती थीं. इन क्लबों में महिलाओं को बच्चों की देखभाल और साफ-सफाई से जुड़ी जरूरी बातें सिखाई जाती थीं. उस दौर में कई इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी कमजोर थीं. एना अपनी मां के काम से बेहद प्रभावित थीं.

कैसे शुरू हुआ मदर्स डे?

साल 1905 में उनकी मां की मौत हो गई. इसके बाद एना जार्विस ने मां की याद में एक खास दिन शुरू करने का फैसला किया. वो चाहती थीं कि दुनिया की हर मां को सम्मान मिले. उन्होंने कई लोगों को पत्र लिखे और सरकार से इस दिन को मान्यता देने की मांग की. साल 1908 में उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन शहर के एक चर्च में पहला आधिकारिक मदर्स डे कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में सफेद कार्नेशन फूल बांटे गए थे. एना के लिए यह फूल मां के सच्चे और पवित्र प्यार का प्रतीक था.

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अमेरिका में हो गया फेमस...

धीरे-धीरे मदर्स डे पूरे अमेरिका में लोकप्रिय होने लगा. फिर साल 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विलसन ने इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया. लेकिन बाद में एना जार्विस इस बात से दुखी हो गईं कि मदर्स डे बहुत ज्यादा व्यापारिक बनता जा रहा है. उनका मानना था कि यह दिन महंगे गिफ्ट और कार्ड खरीदने के लिए नहीं है. वह चाहती थीं कि लोग अपनी मां को हाथ से लिखे भावुक पत्र दें और उनके साथ समय बिताएं. उन्होंने कई कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी.

एना जार्विस ने नहीं की शादी...

एना जार्विस ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मदर्स डे की भावना को बचाने में लगा दी. कहा जाता है कि इस लड़ाई में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी. साल 1948 में पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया. आज मदर्स डे सिर्फ मां ही नहीं बल्कि दादी, सौतेली मां, गोद लेने वाली मां और उन सभी महिलाओं को सम्मान देने का दिन माना जाता है, जो बच्चों की देखभाल और परिवार को संभालने में बड़ी भूमिका निभाती हैं.

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