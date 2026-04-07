एवरेस्ट फतह करने वाले भी यहां टेक देते हैं घुटने! इस रहस्यमयी पर्वत का वो खौफनाक सच, वैज्ञानिक भी बोले...

Mount kailash unsolved mysteries: कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा अजेय शिखर है जिसे आज तक कोई इंसान फतह नहीं कर पाया है, जो इसे विज्ञान और आस्था के बीच एक रहस्यमयी पहेली बनाता है. यहां समय की बदलती गति और अजीबोगरीब घटनाओं के दावे इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और पवित्र स्थानों में शुमार करते हैं.
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Mount kailash unsolved mysteries: दुनिया में कई ऊंचे और खतरनाक पहाड़ हैं. लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है, जिसे आज तक कोई इंसान फतह नहीं कर पाया है. ये पहाड़ कैलाश पर्वत है. इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और अजेय पहाड़ माना जाता है. हजारों साल से लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हैं. लेकिन आज भी यह पहाड़ अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है.
कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी माना जाता है. हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है. बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका खास महत्व है. यही वजह है कि लोग यहां चढ़ाई करने के बजाय इसकी परिक्रमा करते हैं. कई श्रद्धालु मानते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना सही नहीं है. इसलिए इसे पवित्र मानकर दूर से ही नमन किया जाता है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है. दुनिया के बड़े-बड़े पर्वतारोही भी इसे जीत नहीं सके. कहा जाता है कि यहां का मौसम अचानक बदल जाता है, रास्ते बहुत कठिन हैं, और कई बार दिशा भी भ्रमित कर देती है. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहां चढ़ने की कोशिश करने वालों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं.
वैज्ञानिकों ने भी इस पहाड़ को लेकर कई शोध किए हैं. कुछ का मानना है कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग तरह से काम करता है. कई लोग कहते हैं कि यहां समय की गति भी बदलती महसूस होती है. हालांकि इन बातों के पुख्ता सबूत नहीं हैं. फिर भी यह पहाड़ विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है. इसलिए कैलाश पर्वत को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है.
कैलाश पर्वत आज भी रहस्य और आस्था का अनोखा संगम बना हुआ है. एक तरफ लोग इसे भगवान का धाम मानते हैं. दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई क्या है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है. यही वजह है कि यह पहाड़ आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है.