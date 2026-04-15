MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी; 10वीं और 12वीं में इन छात्राओं ने किया टॉप

MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है. इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है. लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रहीं. प्रदेश की बेटियों का फिर से कमाल देखने को मिला है. कक्षा 10वीं और 12वीं में तीन छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल की है. आइए जानते हैं एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं की टॉपर और कक्षा 12वीं की टॉपर कौन-कौन है?
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MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी करते हुए 10वीं और 12वीं के टॉपर के नाम की घोषणा की है. पिछले सालों की तुलना में इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा है. इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है. प्रदेश की बेटियों ने फिर से नाम ऊंचा किया. रिजल्ट की घोषणा करते हुए सीएम ने दूसरी परीक्षा आयोजित की जाने का भी ऐलान किया है. अंक में सुधार या कुछ अंकों से रह रहे स्टूडेंट्स को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा. मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट की पूरी लिस्ट का ऐलान नहीं किया गया लेकिन सीएम मोहन ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का नाम घोषित किया.
CM मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास समत्व सभागार से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की घोषणा की. इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा में कुल पास प्रतिशत 73.42% रहा है. एक बार फिर लड़कियां आगे रही हैं. एमपी बोर्ड 10वीं में टॉप रैंक हासिल करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी रही. 500 में 499 अंक लाकर प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पूरे प्रदेश में मैट्रिक में टॉप किया है. इस साल सरकारी स्कूलों का एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट अच्छा रहा है.
मध्य प्रदेश इंटर बोर्ड परीक्षा में लड़कियां आगे रही. एमपी बोर्ड 12वीं में एक साथ दो छात्राओं ने एक जैसे अंक लाकर प्रदेश में टॉप रैंक हासिल किया है. मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पास प्रतिशत 79.41% और लड़कों का पास प्रतिशत 72.39% रहा है. 500 में से 494 अंक लाकर दो छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल की है. मध्य प्रदेश बोर्ड में 12वीं की दो छात्राओं ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. भोपाल से कुमारी खुशी राज और कुमारी चांदनी विश्वकर्मा ने 494 अंक हासिल किए हैं. ये दोनों छात्राएं एमपी बोर्ड 12वीं की टॉपर हैं.
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