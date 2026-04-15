Advertisement
trendingNow13179447
Hindi Newsशिक्षाMP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी; 10वीं और 12वीं में इन छात्राओं ने किया टॉप

MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी; 10वीं और 12वीं में इन छात्राओं ने किया टॉप

MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है. इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है. लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रहीं. प्रदेश की बेटियों का फिर से कमाल देखने को मिला है. कक्षा 10वीं और 12वीं में तीन छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल की है. आइए जानते हैं एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं की टॉपर और कक्षा 12वीं की टॉपर कौन-कौन है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Board 10th 12th Topper 2026
MP Board 10th 12th Topper 2026

MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी बोर्ड रिजल्ट जारी करते हुए 10वीं और 12वीं के टॉपर के नाम की घोषणा की है. पिछले सालों की तुलना में इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा है. इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है. प्रदेश की बेटियों ने फिर से नाम ऊंचा किया. रिजल्ट की घोषणा करते हुए सीएम ने दूसरी परीक्षा आयोजित की जाने का भी ऐलान किया है. अंक में सुधार या कुछ अंकों से रह रहे स्टूडेंट्स को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा. मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट की पूरी लिस्ट का ऐलान नहीं किया गया लेकिन सीएम मोहन ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का नाम घोषित किया.

MP Board 10th Topper 2026: 499 अंक लाकर किया टॉप

CM मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास समत्व सभागार से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की घोषणा की. इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा में कुल पास प्रतिशत 73.42% रहा है. एक बार फिर लड़कियां आगे रही हैं. एमपी बोर्ड 10वीं में टॉप रैंक हासिल करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी रही. 500 में 499 अंक लाकर प्रतिभा सिंह सोलंकी ने पूरे प्रदेश में मैट्रिक में टॉप किया है. इस साल सरकारी स्कूलों का एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट अच्छा रहा है.

MP Board 12th Topper 2026: 494 अंकों से दो छात्राओं ने किया टॉप

मध्य प्रदेश इंटर बोर्ड परीक्षा में लड़कियां आगे रही. एमपी बोर्ड 12वीं में एक साथ दो छात्राओं ने एक जैसे अंक लाकर प्रदेश में टॉप रैंक हासिल किया है. मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पास प्रतिशत 79.41% और लड़कों का पास प्रतिशत 72.39% रहा है. 500 में से 494 अंक लाकर दो छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल की है. मध्य प्रदेश बोर्ड में 12वीं की दो छात्राओं ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. भोपाल से कुमारी खुशी राज और कुमारी चांदनी विश्वकर्मा ने 494 अंक हासिल किए हैं. ये दोनों छात्राएं एमपी बोर्ड 12वीं की टॉपर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- MPBSE MP Board 12th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, स्टूडेंट्स यहां से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

MP Board Toppers

Trending news

सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?