MP Board 5th 8th Exam 2026: 20 जनवरी को एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की पहली परीक्षाएं, देखें पूरा टाइम टेबल

MP Board 5th 8th Exam 2026: 20 जनवरी, शुक्रवार से मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं शुरू हैं जो 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी. मध्यप्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा से संबंधित हर अपडेट को जान लेना चाहिए. मध्यप्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के अलावा मदरसों के कक्षा 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से किया जाएगा. इस साल बोर्ड पैटर्न के तहत 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. आइए फटाफट से पूरा टाइम टेबल जान लेते हैं.

लाखों स्टूडेंट्स होंगे शामिल

एमपी के इस बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं में इस बार सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 1 लाख 10 हजार 615 स्टूडेंट्स और मदरसों के लगभग 24 लाख 90 हजार स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे. NCERT सिलेबस के मुताबिक करीब 522 प्राइवेट स्कूलों के 20 हजार 736 स्टूडेंट्स के लिए भाषा विषय के अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं. जबकि, अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र टेक्स्ट बुक के आधार पर बनाए गए हैं.

क्या है टाइम टेबल?

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की पहली परीक्षा 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक आयोजित होगी. जबकि, 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं आयोजित होगी. पहली शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्रों को सुबह 8.30 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए. जबकि, दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय 1.30 बजे तक का है.

Add Zee News as a Preferred Source

MP Board 5th 8th Exam 2026: 21 फरवरी को कौन सी परीक्षा है?

मध्य प्रदेश में 21 फरवरी 2026 को गणित की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. भाषा विषय के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा गणित की देनी होगी. कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए एग्जाम का आयोजन बोर्ड पैटर्न के तहत किया जाएगा.

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल भी शुरू किया है जिसमें स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन, एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल टिकट, रोल नंबर समेत अन्य जानकारी और सुविधाएं शामिल होंगी.

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Tips