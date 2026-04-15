MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. CM मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है. आइए जानते हैं कहां और कैसे एपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं?
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MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 15 अप्रैल, बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी की है. एमपी के कक्षा 10वीं परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 10वीं रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.
एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के लिए एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाएं.
यहां होमपेज पर 'Exam Results' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद 'MP Board Class 10 Result 2026' शो होगा उस लिंक पर क्लिक करें.
छात्र अपना रोल नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करके सबमिट बटन दबाएं.
इसके बाद 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा.
यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.
एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट को देखने के दौरान वहां प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. बोर्ड द्वारा ये मार्कशीट दूसरी क्लास में एडमिशन या अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन के लिए दी जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती है. स्टूडेंट्स को उनके स्कूल द्वारा मध्य प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट कुछ ही दिनों में दी जाएगी जो कि स्टूडेंट्स की ओरिजिनल मार्कशीट होती है.
एमपी बोर्ड हाई स्कूल की मार्कशीट अगली कक्षा में प्रवेश, कॉलेज एडमिशन समेत नौकरी और अन्य जगहों के लिए भी एक मुख्य दस्तावेज मानी जाती है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट जरूर ले लें. साथ ही उसमें सभी डिटेल्स ठीक हो, इसका खास ध्यान रखें. एमपी बोर्ड 10वीं क्लास रिजल्ट की प्रोविजनल मार्कशीट में ही चेक कर लें कि उसमें आपका नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, स्कूल कोड, सब्जेक्ट और अंक जैसी डिटेल्स हो.
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