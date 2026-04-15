Advertisement
trendingNow13179368
Hindi Newsशिक्षाMPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. CM मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है. आइए जानते हैं कहां और कैसे एपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Board 10th Result
MP Board 10th Result

MPBSE MP Board 10th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 15 अप्रैल, बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी की है. एमपी के कक्षा 10वीं परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 10वीं रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.

MP Board 10 Result 2026: कैसे चेक करें 10वीं का रिजल्ट?

  1. एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के लिए एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in पर जाएं.

  2. यहां होमपेज पर 'Exam Results' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. 

    Add Zee News as a Preferred Source

  3. इसके बाद 'MP Board Class 10 Result 2026' शो होगा उस लिंक पर क्लिक करें.

  4. छात्र अपना रोल नंबर और आवेदन नंबर दर्ज करके सबमिट बटन दबाएं.

  5. इसके बाद 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा. 

  6. यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

कब मिलेगी ओरिजिनल मार्कशीट?

एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट को देखने के दौरान वहां प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. बोर्ड द्वारा ये मार्कशीट दूसरी क्लास में एडमिशन या अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन के लिए दी जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती है. स्टूडेंट्स को उनके स्कूल द्वारा मध्य प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट कुछ ही दिनों में दी जाएगी जो कि स्टूडेंट्स की ओरिजिनल मार्कशीट होती है.

मार्कशीट पर क्या-क्या डिटेल्स करें चेक?

एमपी बोर्ड हाई स्कूल की मार्कशीट अगली कक्षा में प्रवेश, कॉलेज एडमिशन समेत नौकरी और अन्य जगहों के लिए भी एक मुख्य दस्तावेज मानी जाती है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट जरूर ले लें. साथ ही उसमें सभी डिटेल्स ठीक हो, इसका खास ध्यान रखें. एमपी बोर्ड 10वीं क्लास रिजल्ट की प्रोविजनल मार्कशीट में ही चेक कर लें कि उसमें आपका नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, स्कूल कोड, सब्जेक्ट और अंक जैसी डिटेल्स हो.

ये भी पढ़ें- MP Board 10th 12th Topper 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी; 10वीं और 12वीं में इन छात्राओं ने किया टॉप

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

mp board class 10 result

Trending news

सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?