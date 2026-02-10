MP Board Exam: नकल से सावधान! एग्जाम से पहले मिलेगा आखिरी मौका, एमपी के 3856 परीक्षा केंद्रों पर ‘ईमानदारी की पेटी’

MP Board Exam 2026: ‘ईमानदारी की पेटी’ से आप क्या समझ रहे हैं? शायद इसका मतलब आपकी समझ के अभी परे होगा लेकिन विस्तार में जानने के बाद अर्थ को बखूबी जान सकेंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की ओर से एक अनोखा कदम बढ़ाया गया जो छात्रों के बीच की ईमानदारी को जगाने का काम कर सकता है. मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 3856 परीक्षा केंद्र प्रदेश में तैयार किए गए हैं. एमपी की राजधानी भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं जिनमें 10वीं और 12वीं छात्रों के ले परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सभी केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं.

लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स शामिल

मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है. इस बार लगभग 9 लाख 7 हजार स्टूडेंट्स 10वीं और लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं देंगे. कुल मिलाकर लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स परीक्षाएं देंगे. सभी एग्जाम सेंटर में नकल को रोकने के लिए बोर्ड ने अनोखी पहल की है. हर परीक्षा केंद्र में ईमानदारी की पेटी रखी गई है.

क्या है ईमानदारी की पेटी?

दरअसल, ये वो पेटी है जो स्टूडेंट्स को उनकी ईमानदारी दिखाने का मौका देगी. मध्य प्रदेश के कुल 3856 परीक्षा केंद्रों में ईमानदारी की पेटी रखी गई है जिसे Honesty Box भी कहा जा रहा है. नकल को रोकने के लिए बोर्ड की ओर से ऐसी पहल की गई है. अगर परीक्षा केंद्र में आने के बाद किसी छात्र के पास नकल करने के लिए कोई चिट, नोट्स, बुक, पेपर, स्मार्टफोन, गाइड, स्मार्टवॉच या कोई ऐसी चीज जिसके जरिए नकल हो सकती है उसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले ईमानदारी की पेटी में डाल सकते हैं.

गुप्त रहेगा नाम, नहीं होगी कोई सजा

पेटी को रखने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को नकल करने से रोकना और उनकी ईमानदारी की जांच करना. इस पहल के तहत स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिया जाएगा और उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा. अगर छात्र पेटी में कुछ नकल करने वाला सामान डालता है तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा और न कोई सजा दी जाएगी. ऐसे में बिना कोई तनाव के छात्र परीक्षा दे सकेंगे. एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले स्टूडेंट्स को अपना बैग, पानी की बोतल और अन्य सामानों को बाहर या पेटी में रखना होगा जिसे वो परीक्षा समाप्त होने के बाद लेकर जा सकते हैं.

