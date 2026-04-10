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MP Board Result 2026: 10वीं-12वीं रिजल्ट डेट को लेकर नया अपडेट, MPBSE ने जारी किया नोटिस; कब तक आएंगे परिणाम?

MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं परिणाम की तारीख को लेकर नया अपडेट सामने आया है. MPBSE ने एक नोटिस जारी किया है. कब तक 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी होंगे?, 12वीं के परिणामों की घोषणा कब की जाएगी? आइए रिजल्ट से संबंधित अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:19 PM IST
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MP Board Class 10th and 12th Result 2026
MP Board Class 10th and 12th Result 2026

MP Board Class 10th and 12th Result 2026: माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) 10वीं और 12वीं रिजल्ट से संबंधित अपडेट सामने आई है. जल्द बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के परिणामों को घोषित किया जाएगा. इस साल करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं दी थी. एमपी बोर्ड हाईस्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं. सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावक एमपी बोर्ड रिजल्ट जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे. MPBSE ने एक नोटिस जारी किया है जिससे रिजल्ट घोषित डेट को लेकर संकेत मिल रहा है.

एमपी बोर्ड के नोटिस में क्या?

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है. बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए पब्लिशर्स से प्रस्ताव मांगे हैं. 11 अप्रैल 2026 तक प्रपोजल जमा किया जा सकता है. इसके बाद रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण को अपनाया जाएगा.

कब जारी होगा एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट?

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परिणाम को प्रपोजल जमा करने के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. कहा जा रहा है कि एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा के रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. वहीं, 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा भी अप्रैल में ही की जा सकती है.

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कहां से चेक कर सकेंगे एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जा सकते हैं. यहां स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

  • mpresults.nic.in

  • mpbse.mponline.gov.in

  • result.mponline.gov.in

  • mpbse.nic.in 

ऊपर बताई गई वेबसाइट्स के अलावा स्टूडेंट्स अपना बोर्ड रिजल्ट डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं. 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा ऊपर बताई गई ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी. आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर स्टूडेंट्स स्कोरकार्ड भी चेक कर सकते हैं. अन्य डिटेल्स या अपडेट के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- SEBA Assam HSLC Result 2026 OUT: असम बोर्ड एचएसएलसी 10वीं के परिणाम जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट और स्कोरकार्ड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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