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Hindi Newsशिक्षाMP Board Result 2026 Updates: कब तक जारी होगा एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? जानिए लेटेस्ट अपडेट

MP Board Result 2026 Updates: कब तक जारी होगा एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? जानिए लेटेस्ट अपडेट

MPBSE 10th and 12th Board Results 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? कैसे 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे और 12वीं का स्कोरकार्ड चेक करने का क्या प्रोसेस है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:01 AM IST
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MPBSE 10th and 12th Board Results 2026
MPBSE 10th and 12th Board Results 2026

Madhya Pradesh Board Result 2026 Updates: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी से मार्च के बीच में किया गया था. इस साल 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा हुए काफी दिन हो चुके हैं और लाखों स्टूडेंट्स को अब बस रिजल्ट के जारी होने का इंतजार है. राजस्थान और बिहार बोर्ड ने 10वीं-12वीं के परीक्षा के नतीजों की घोषणा मार्च में कर दी थी. अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है और मध्य प्रदेश बोर्ड कब तक 10वीं-12वीं कक्षाओं के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है? इसके बारे में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. कैसे और कहां से बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं? स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है? आइए विस्तार से जान लेते हैं.

कॉपी चेक की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बस पूरा होने वाला है. कुछ ही दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करने के बाद बोर्ड द्वारा परिणाम जारी किया जाएगा.

कब तक जारी होगा MPBSE 10वीं-12वीं रिजल्ट?

मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों को जारी करने के लिए अलग-अलग जानकारी सामने आ रही है. कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में की जा सकती है. अप्रैल के आखिरी दिनों तक 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. अगर अप्रैल में रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई तो पूरी-परी संभावना है कि मई के शुरुआती सप्ताह में रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है. फिलहाल, मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल डेट की पुष्टि नहीं की गई है.

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पिछले साल मई में जारी हुआ था रिजल्ट

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2025 में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा 6 मई को की थी. अगर बोर्ड अपने पिछले साल के पैटर्न को अपनाता है तो एमपी बोर्ड 2026 रिजल्ट मई में घोषित किया जा सकता है. इस साल 2026 दसवीं कक्षा की परीक्षा में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. जबकि करीब 7 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी. कम से कम 33 प्रतिशत अंक सभी सब्जेक्ट में लाने वाले स्टूडेंट्स को एमपी बोर्ड पास करेगा.

कैसे चेक कर सकते हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट?

एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा के बाद 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट चेक करने का लिंक जारी कर दिया जाएगा. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट और सब्जेक्ट वाइज अंकों की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी. मार्कशीट को देखने के अलावा डाउनलोड कर सकेंगे.

किन-किन वेबसाइट पर देख पाएंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट?

  • mpresults.nic.in

  • mpbse.nic.in

  • mpbse.mponline.gov.in 

ये भी पढ़ें- CBSE ने किया खुलासा... परीक्षा पेपर के QR Code के सोशल मीडिया वायरल को लेकर क्या है सच?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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