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MBBS Admission: 6,020 सीटों के लिए 17,093 दावेदार! 20 अगस्त को आएगा MP NEET सीट अलॉटमेंट, किस्मत किसकी चमकेगी?

एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में 6,020 MBBS सीटों के लिए 17,093 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जानें स्टेट मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट, काउंसलिंग शेड्यूल, कैटेगरी-वाइज प्रतिस्पर्धा और एडमिशन से जुड़ी अहम जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:01 AM IST
MBBS Admission: 6,020 सीटों के लिए 17,093 दावेदार! 20 अगस्त को आएगा MP NEET सीट अलॉटमेंट, किस्मत किसकी चमकेगी?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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