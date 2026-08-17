/MBBS Admission: 6,020 सीटों के लिए 17,093 दावेदार! 20 अगस्त को आएगा MP NEET सीट अलॉटमेंट, किस्मत किसकी चमकेगी?

मध्य प्रदेश में MBBS और BDS में दाखिले का इंतजार कर रहे NEET UG 2026 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME), मध्य प्रदेश ने राज्य की NEET UG काउंसलिंग के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस बार 6,020 MBBS सीटों के लिए 17,093 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. ऐसे में मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों के बीच मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है.
जारी स्टेट मेरिट लिस्ट में मध्य प्रदेश के NEET UG 2026 स्टेट टॉपर आर्यन सोलंकी शीर्ष स्थान पर हैं. जबलपुर के आर्यन ने राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी रैंक के आधार पर पसंदीदा मेडिकल कॉलेज और कोर्स की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं. सीट अलॉटमेंट में मेरिट, कैटेगरी, उपलब्ध सीट और उम्मीदवार की पसंद जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
काउंसलिंग के पहले राउंड के तहत उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अगस्त तक चली. इसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की गई. उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 अगस्त को जारी किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि में संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
मध्य प्रदेश में इस वर्ष MBBS सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2025 में राज्य में MBBS की कुल 5,550 सीटें थीं और इनके लिए 15,887 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इस साल सीटों की संख्या बढ़कर 6,020 हो गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़कर 17,093 पहुंच गई है. इससे मेडिकल एजुकेशन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीटों की मांग दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है.
इस वर्ष उपलब्ध 6,020 MBBS सीटों में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज दोनों शामिल हैं. दी गई जानकारी के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 3,000 सीटें और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी करीब 3,000 सीटें हैं. राज्य काउंसलिंग के तहत मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए राज्य कोटे की सीटों का आवंटन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा.
कैटेगरी के आधार पर भी उम्मीदवारों की संख्या और उपलब्ध सीटों में अंतर देखने को मिल रहा है. सामान्य वर्ग में 2,124 उपलब्ध सीटों के लिए 3,110 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं OBC कैटेगरी में कुल 4,514 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हुए हैं. EWS कैटेगरी में 212 सीटों के लिए 1,219 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है. इसलिए उम्मीदवारों के लिए अपनी रैंक और कैटेगरी के अनुसार चॉइस फिलिंग करना बेहद अहम होगा.
सीट अलॉटमेंट के बाद उम्मीदवारों को अलॉट की गई सीट स्वीकार करने, जरूरी दस्तावेजों की जांच और निर्धारित समय के भीतर रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. आरक्षण, राज्य कोटा, सीट मैट्रिक्स और खाली सीटों से जुड़े नियम काउंसलिंग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे. उम्मीदवारों को किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले DME मध्य प्रदेश की आधिकारिक सूचना और सीट मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए.
MP NEET UG Counselling 2026 में बढ़ी हुई सीटों के बावजूद उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है. इसलिए सिर्फ रैंक ही नहीं, बल्कि कैटेगरी, कॉलेज की उपलब्ध सीटें और चॉइस फिलिंग का क्रम भी एडमिशन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. 20 अगस्त को सीट अलॉटमेंट के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि 17,093 दावेदारों में किन उम्मीदवारों को MBBS सीट मिलती है.