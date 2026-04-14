MP Board Result 2026 Date OUT: 15 अप्रैल को जारी होंगे 10वीं-12वीं के रिजल्ट, जानिए टाइम और डायरेक्ट लिंक

MPBSE MP Board Result 2026 Date OUT: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) 10वीं और 12वीं रिजल्ट की घोषणा 15 अप्रैल 2026 को की जाएगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा एमपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. आइए जानते हैं कैसे और कहां से 10वीं-12वीं के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.
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MPBSE MP Board Result 2026 Date OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों को घोषित करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक डेट के जारी होने के बाद अब साफ हो चुका है कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कब तक करेगा? समय के साथ तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम की तारीख को लेकर घोषणा की है. 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की घोषणा 15 अप्रैल 2026 को की जाएगी. परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स सरल तरीके को अपनाकर एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं. एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल को कितने बजे घोषित किया जाएगा? कहां-कहां एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं और कैसे 10वीं-12वीं की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते है? आइए जानते हैं.
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा 15 अप्रैल, बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 2026 घोषित किए जाएंगे. 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व सभागृह में सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अप्रैल को घोषित करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम
मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में प्रातः 11 बजे होगा आयोजन@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh #result #MPBoard pic.twitter.com/AEbVPzmzcw
— School Education Department, MP (@schooledump) April 13, 2026
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (HSSC) और हाईस्कूल सर्टिफिकेट (HSC) की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करेंगे. इस दौरान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले कुल स्टूडेंट्स की संख्या, 10वीं में पास हुए छात्र और छात्राओं की संख्या, 12वीं में पास हुए छात्र और छात्राओं की संख्या, 10वीं के टॉपर, 12वीं के टॉपर समेत पास होने वाले टॉपर्स के प्रतिशत और नाम की घोषणा की जा सकती है.
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के बाद स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स- mpbse.nic.in, mpbse.mponline.gov.in और mpresults.nic.in पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
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