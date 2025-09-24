MPhil vs PhD: क्या है एमफिल और पीएचडी में अंतर? जानें दोनों में से कौन सा कोर्स करियर के लिए बेस्ट

MPhil vs PhD: अक्सर छात्रों के बीच एमफिल या पीएचडी में अंतर करना और अपने करियर के लिए बेस्ट कोर्स को चुनने के दौरान कन्फ्यूजन रहती है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? ऐसे में वो समझ भी नहीं पाते कि उनके लिए एमफिल सही है या पीएचडी करना सही रहेगा, आइए हम दोनों के बारे में सरल भाषा में समझाते हैं.
MPhil vs PhD Difference: एमफिल और पीएचडी के बीच अंतर जानने और दोनों कोर्स में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है? ये जानने से पहले इसके फुल फॉर्म को जान लीजिए. दरअसल, MPhil का मतलब होता है- मास्टर ऑफ फिलॉसफी और PhD की फुल फॉर्म होती है- डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी. दोनों ही अलग-अलग अवधि के कोर्स हैं और पढ़ाई में भी फर्क होता है. किस स्ट्रीम के लिए छात्र एमफिल कर सकते हैं और पीएचडी? आइए एमफिल और पीएचडी के अंतर में अंतर और दोनों में से कौन सा करियर के लिए बेस्ट रहेगा? जानते हैं.
MPhil vs PhD: कौन कर सकता है एमफिल या पीएचडी?
एमफिल को कोई भी स्ट्रीम वाला छात्र कर सकता है. अगर आपने कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज, साइंस या टीचिंग से संबंधित पढ़ाई कर ली है तो आप एमफिल कोर्स कर सकते हैं. इसमें थ्योरी और रिसर्च संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है. जबकि, पीएचडी कोर्स को मास्टर डिग्री के बाद किया जा सकता है. ये किसी भी पढ़ाई का अंतिम पड़ाव भी कहलाता है. किसी भी एक विषय पर अधिक से अधिक ज्ञान लेने और विशेषज्ञ बनने के लिए उस विषय में पीएचडी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए एडमिशन लेने से पहले UGC NET और गेट जैसी परीक्षाओं को देना और उनमें पास होना जरूरी होता है.
MPhil और PhD में क्या है दोनों में अंतर?
MPhil vs PhD: कौन सा कोर्स करियर के लिए बेस्ट?
कॉलेज में लेक्चरर, किसी शोध परियोजना या रिसर्च असिस्टेंट में करियर बनाने वाले अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्र एमफिल कर सकते हैं. जबकि, पीएचडी डिग्री वाले छात्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, नीति निर्माता, रिसर्च साइंटिस्ट, लेखक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में शोधकर्ता आदि में करियर बना सकते हैं.
