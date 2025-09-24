MPhil vs PhD: क्या है एमफिल और पीएचडी में अंतर? जानें दोनों में से कौन सा कोर्स करियर के लिए बेस्ट

MPhil vs PhD Difference: एमफिल और पीएचडी के बीच अंतर जानने और दोनों कोर्स में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है? ये जानने से पहले इसके फुल फॉर्म को जान लीजिए. दरअसल, MPhil का मतलब होता है- मास्टर ऑफ फिलॉसफी और PhD की फुल फॉर्म होती है- डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी. दोनों ही अलग-अलग अवधि के कोर्स हैं और पढ़ाई में भी फर्क होता है. किस स्ट्रीम के लिए छात्र एमफिल कर सकते हैं और पीएचडी? आइए एमफिल और पीएचडी के अंतर में अंतर और दोनों में से कौन सा करियर के लिए बेस्ट रहेगा? जानते हैं.

MPhil vs PhD: कौन कर सकता है एमफिल या पीएचडी?

एमफिल को कोई भी स्ट्रीम वाला छात्र कर सकता है. अगर आपने कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज, साइंस या टीचिंग से संबंधित पढ़ाई कर ली है तो आप एमफिल कोर्स कर सकते हैं. इसमें थ्योरी और रिसर्च संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है. जबकि, पीएचडी कोर्स को मास्टर डिग्री के बाद किया जा सकता है. ये किसी भी पढ़ाई का अंतिम पड़ाव भी कहलाता है. किसी भी एक विषय पर अधिक से अधिक ज्ञान लेने और विशेषज्ञ बनने के लिए उस विषय में पीएचडी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए एडमिशन लेने से पहले UGC NET और गेट जैसी परीक्षाओं को देना और उनमें पास होना जरूरी होता है.

MPhil और PhD में क्या है दोनों में अंतर?

एमफिल कोर्स को करीब 2 साल की अवधि में पूरा किया जा सकता है. एचडी 3 साल की अवधि वाला कोर्स है जिसे 5 से 6 साल में पूरा कर सकते हैं.

एमफिल को परफॉर्मेंस के आधार पर कर सकते हैं लेकिन पीएचडी के लिए पहले UGC NET और गेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम मे पास होना जरूरी होता है.

एमफिल एक बैलेंस थ्योरी विषय और एक्सपेरिमेंट्स कोर्स है. जबकि, पीएचडी में एक्सपेरिमेंट्स के अलावा रिसर्च मेथड और 2-3 थ्योरी विषय भी शामिल हैं.

एमफिल में बहुत सारे रिसर्च काम को कंबाइंड करके लिखते हैं. जबकि, पीएचडी की थीसिस छात्र के अपने ओरिजिनल रिसर्च पर आधारित होती है.

MPhil vs PhD: कौन सा कोर्स करियर के लिए बेस्ट?

कॉलेज में लेक्चरर, किसी शोध परियोजना या रिसर्च असिस्टेंट में करियर बनाने वाले अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्र एमफिल कर सकते हैं. जबकि, पीएचडी डिग्री वाले छात्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, नीति निर्माता, रिसर्च साइंटिस्ट, लेखक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में शोधकर्ता आदि में करियर बना सकते हैं.

