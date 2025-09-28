MPSC Prelims Exam 2025: 28 सितंबर नहीं, नवंबर की इस तारीख को होगी एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा; जानें नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

MPSC Prelims Exam New Date 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है. कई जिलों में बारिश और बाढ़ जैसी स्थित के कारण एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है. ये फैसला राज्य सरकार के अनुरोध और उम्मीदवारों की ओर जताई जा रही चिंताओं के बाद लिया गया है.

कब है MPSC प्रारंभिक परीक्षा?

पहले 28 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को आयोजित किया जा रहा था लेकिन अब नई तारीख 9 नवंबर 2025 है. ऐसे में उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए तैयारी करने का समय भी बढ़ गया 9 नवंबर, रविवार को MPSC प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. फिर से उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जो परीक्षा की तारीख से 6 से 7 दिन पहले जारी किया जा सकता है.

MPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे करें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले mpsconline.gov.in पर जाएं. लॉगिन के बाद होम पेज पर MPSC Prelims Exam Admit Card 2025 शो होगा. इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक के जरिए एक नया पेज ओपन होगा. यहां पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी को दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट शो हो जाएगा. यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए आप एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

