Advertisement
trendingNow12939567
Hindi Newsशिक्षा

MPSC Prelims Exam 2025: 28 सितंबर नहीं, नवंबर की इस तारीख को होगी एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा; जानें नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

MPSC Prelims Exam New Date 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से भारी बारिश और बाढ़ के कारण एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदल दी है. अब सितंबर की जगह एग्जाम नवंबर में आयोजित होगा. आइए महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 की नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MPSC Prelims Exam 2025: 28 सितंबर नहीं, नवंबर की इस तारीख को होगी एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा; जानें नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

MPSC Prelims Exam New Date 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है. कई जिलों में बारिश और बाढ़ जैसी स्थित के कारण एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है. ये फैसला राज्य सरकार के अनुरोध और उम्मीदवारों की ओर जताई जा रही चिंताओं के बाद लिया गया है.

कब है MPSC प्रारंभिक परीक्षा?

पहले 28 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को आयोजित किया जा रहा था लेकिन अब नई तारीख 9 नवंबर 2025 है. ऐसे में उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए तैयारी करने का समय भी बढ़ गया 9 नवंबर, रविवार को MPSC प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. फिर से उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जो परीक्षा की तारीख से 6 से 7 दिन पहले जारी किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

MPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे करें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड?

  1. सबसे पहले mpsconline.gov.in पर जाएं.
  2. लॉगिन के बाद होम पेज पर MPSC Prelims Exam Admit Card 2025 शो होगा.
  3. इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक के जरिए एक नया पेज ओपन होगा.
  4. यहां पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी को दर्ज करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट शो हो जाएगा.
  6. यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए आप एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

ये भी पढ़े- UPSC NDA Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे देखें परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

MPSC Prelims Exam 2025

Trending news

किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
;