MPSC Prelims Exam 2025: 28 सितंबर नहीं, नवंबर की इस तारीख को होगी एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा; जानें नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

MPSC Prelims Exam New Date 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से भारी बारिश और बाढ़ के कारण एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदल दी है. अब सितंबर की जगह एग्जाम नवंबर में आयोजित होगा. आइए महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 की नई डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
MPSC Prelims Exam New Date 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है. कई जिलों में बारिश और बाढ़ जैसी स्थित के कारण एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है. ये फैसला राज्य सरकार के अनुरोध और उम्मीदवारों की ओर जताई जा रही चिंताओं के बाद लिया गया है.
कब है MPSC प्रारंभिक परीक्षा?
पहले 28 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को आयोजित किया जा रहा था लेकिन अब नई तारीख 9 नवंबर 2025 है. ऐसे में उम्मीदवार के पास परीक्षा के लिए तैयारी करने का समय भी बढ़ गया 9 नवंबर, रविवार को MPSC प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. फिर से उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जो परीक्षा की तारीख से 6 से 7 दिन पहले जारी किया जा सकता है.
MPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे करें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड?
अधिक जानकारी के लिए आप एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
ये भी पढ़े- UPSC NDA Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें कैसे देखें परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड