शिक्षा में बड़ा बदलाव! इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया नया कोर्स, अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा RSS और पीएम मोदी के बारे में

वडोदरा का प्रतिष्ठित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (MSU) अब एक नई शैक्षणिक बहस का केंद्र बन गया है. विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के इतिहास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल यानी 'मोदी तत्व' को शामिल करने का निर्णय लिया है. यह कदम न केवल छात्रों को देश के वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिवेश से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें उन विचारधाराओं को गहराई से समझने का मौका देगा जिन्होंने आधुनिक भारत की दिशा तय की है. क्या किताबी ज्ञान और व्यावहारिक राजनीति के इस संगम से छात्रों के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आएगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा के मंदिर में राष्ट्रवाद और नेतृत्व के इन नए पाठों को छात्र किस तरह अपनाते हैं.

आरएसएस का इतिहास और सामाजिक योगदान

MSU के समाजशास्त्र विभाग के छात्र अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जन्म, उसके क्रमिक विकास और भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान में इसकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे. पाठ्यक्रम में विशेष रूप से संघ की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसके दृष्टिकोण को शामिल किया गया है. इसके अलावा, स्वतंत्रता संग्राम में संघ की क्या भूमिका रही, इस पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. छात्रों को यह भी सिखाया जाएगा कि एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन (NGO) के कुशल प्रबंधन के लिए संघ की कार्यशैली और उसके मूल सिद्धांतों को समझना क्यों जरूरी है. यह विषय छात्रों को संगठन निर्माण की बारीकियों से अवगत कराएगा.

'मोदी तत्व': नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव की पढ़ाई

विश्वविद्यालय ने अपने नए पाठ्यक्रम में 'मोदी तत्व' नाम का एक विशेष विषय शामिल किया है, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली पर आधारित है. इसके तहत छात्र पीएम मोदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके काम करने के अनूठे तरीकों और कड़े फैसले लेने की क्षमता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे. पाठ्यक्रम में 'मेक इन इंडिया' जैसे बड़े अभियानों के सामाजिक प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय नीतियां जमीनी स्तर पर समाज में बदलाव लाती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करती हैं.

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महान नायकों के विचारों और राष्ट्रवाद पर जोर

यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज ने कुल चार नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है, जिनमें भारतीय इतिहास के महापुरुषों के योगदान को प्रमुखता दी गई है. अब छात्र वीर सावरकर, महर्षि अरविंद और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दार्शनिक विचारों को विस्तार से पढ़ेंगे. साथ ही, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के सुशासन मॉडल और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों की गहराई से समीक्षा की जाएगी. पाठ्यक्रम का एक हिस्सा 'राष्ट्रवाद' पर भी केंद्रित है, जिसमें राष्ट्र और राज्य की परिभाषा के साथ-साथ भारतीय समाजशास्त्रियों के राष्ट्रवाद पर विचारों को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों में राष्ट्रीयता की स्पष्ट समझ विकसित हो सके.

विश्वविद्यालय प्रशासन का नजरिया और भविष्य की तैयारी

समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉ. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, इन नए विषयों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के प्रति जागरूक बनाना है. प्रशासन का मानना है कि नीति आयोग की हालिया शोध परियोजनाओं में यह देखा गया है कि युवा सरकारी पहलों के साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं. ऐसे में इन विषयों को औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनाना एक स्वाभाविक और प्रगतिशील कदम है. इससे न केवल छात्रों की अकादमिक समझ बढ़ेगी, बल्कि वे सरकारी थिंक टैंक और सामाजिक संगठनों की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे.