Teachers Day 2025: बाबर से बहादुर शाह तक मुगल बादशाह में सबसे पढ़ा-लिखा कौन? जानें कहां से किसने, कितनी की पढ़ाई-लिखाई

Mughal Emperors Educational Qualification List: बाबर से लेकर बहादुर शाह तक कौन सा मुगल बादशाह कितना पढ़ा-लिखा रहा है? किसने कहां से कितनी पढ़ाई-लिखाई की है. आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.
Mughal Emperors Educational Qualification List: भारत के इतिहास के पन्नों में मुगल काल बहुत महत्वपूर्ण रहा है. कई सालों तक मुगल वंशों का राज भारत पर रहा. साम्राज्य के अध्याय के दौरान मुगल सिर्फ राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास नहीं रहे बल्कि शिक्षा ज्ञान के मामलों में भी इनकी खास भूमिका रही है. मुगल काल के दौरान शासक शहजादे किसी विश्वविद्यालय न जाकर भी ऊंच शिक्षा के लिए जाने जाते थे. मुगलों का दरबार ही अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ था. कौन सा मुगल बादशाह कितना पढ़ा-लिखा रहा? किसने कहां से पढ़ाई-लिखाई की? आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं.
कौन सा मुगल बादशाह कितना पढ़ा-लिखा?
बाबर:- मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर बाबर को जाना जाता है. मुगल साम्राज्य चलाने वाले विद्वान शासन के तौर पर उनकी एक पहचान है. योद्धा के साथ कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है. तुर्की भाषा में बाबर ने ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी (Baburnama) लिखी थी जिसे बाबर की यादें भी कहा जाता है.
हुमायूं:- मुगल साम्राज्य को बाबर के बाद हुमायूं ने चलाया. इन्हें विद्या और ज्योतिष का ज्ञान था और इसमें खास रुचि भी रखते थे. कई विद्वानों में हुमायूं की गिनती भी होती थी. ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते थे. दरबार में उन्हें विद्वानों द्वारा रूहानियत और ज्योतिष का प्रेमी शासक भी कहा जाता था.
अकबर:- हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य में शासन करने वाले जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर रहे. मुगल वंश के तीसरे शासक थे और पढ़ाई-लिखाई से ज्यादा पराक्रमी थे. विद्वान शासक न होने के बाद भी वो ज्ञान व साहित्य को को समझते व महत्व देते थे.
जहांगीर:- अकबर के बाद उनके बड़े बेटे जहांगीर का राज रहा जो शिक्षा करने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे. यहां से जहांगीर ने कई विशेषों का ज्ञान प्राप्त किया अरबी और फ़ारसी की अच्छी जानकारी रखने के साथ-साथ तुर्की, हिंदी, गणित, इतिहास और भूगोल आदि विशेष का ज्ञान भी था.
शाहजहां:- जहांगीर के बाद शाहजहां ने राज गद्दी को संभाला और मुगल शासक में इतिहास रचा. विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहां जाने जाते हैं. बात पढ़ाई-लिखाई की करें तो वो कई भाषाओं की जानकार थे और कलाओं के शौकीन थे. मार्शल आर्ट्स, म्यूजिक और पोइट्री जैसी कई सांस्कृतिक कलाओं को समझते थे.
औरंगज़ेब:- सबसे क्रूर मुगल शासक में शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब की गिनती होती है. इन्होंने अरबी और फ़ारसी में शिक्षा प्राप्त की थी और उपनिषद पढ़ने के भी बहुत शौकिन थे. इन्हें कुरआन और हदीस के गहरी समझ रखने वाला विद्वान कहा जाता था. इस्लामी कानून का मान्यो ग्रंथ ‘फ़तावा-ए-आलमगीरी’ का संकलन औरंगजेब ने ही करवाया. धार्मिक शिक्षा के कार पूर्ववर्तियों से वो अलग खड़े नजर आते हैं.
बहादुर शाह:- मुगल शासक में बहादुर शाह का नाम भी शामिल है जिन्होंने अपने पिता औरंगज़ेब की तरह अरबी और फारसी में शिक्षा हासिल की. बहादुर शाह को तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध के कारण जाना जाता है.
कौन सा मुगल बादशाह सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा?
सभी मुगल बादशाह में सबसे ज्यादा शिक्षित मुगल बादशाह औरंगजेब है जो शैक्षणिक गहराई और धार्मिक-वैधानिक ज्ञान रखते थे. जबकि, बाबर और जहांगीर को साहित्यिक दृष्टि से ज्ञानी माना जाता है. मुगल काल में किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं होती थी और इस वजह से किसी भी बादशाह के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं देखी गई है.
कैसे और कहां से मुगल बादशाहों की होती थी पढ़ाई-लिखाई?
मुगल काल में पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे शिक्षित होने के लिए मुगल शहजादों को अलग-अलग तरीके से शिक्षा व दीक्षा प्राप्त होती थी. मुगल बादशाह को अपने दरबार, मदरसों और निजी शिक्षण व्यवस्था के जरिए शिक्षा हासिल होती थी. पढ़ाई के लिए वो विदेश नहीं जाया करते थे बल्कि उनके राज दरबार में दुनिया के श्रेष्ठ विद्वान आकर शिक्षा प्रदान करते थे.
