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Mughal History: क्या सच में अकबर ने कभी नहीं पढ़ी थी कुरान? हिंदू, जैन और ईसाई धर्म को लेकर क्या थी सोच

Mughal History: क्या अकबर सच में निरक्षर था और क्या उसने कभी कुरान नहीं पढ़ी थी? जानिए अकबर ने इस्लाम को कैसे समझा, सूफी संतों से क्या सीखा और हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्मों को कितना सम्मान दिया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:18 PM IST
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Mughal History: क्या सच में अकबर ने कभी नहीं पढ़ी थी कुरान? हिंदू, जैन और ईसाई धर्म को लेकर क्या थी सोच

जब भी जाति-धर्म की बात होती है, तो एक नाम जरुर चर्चा में आती है वो है अकबर. मुगल साम्राज्य के इस शासक को केवल उसकी जीत और विशाल साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि उसकी धार्मिक नीतियों के लिए भी याद किया जाता है. अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अकबर निरक्षर था और क्या उसने कभी कुरान नहीं पढ़ी थी?

अगर ऐसा था तो फिर उसने इस्लाम को कैसे समझा? साथ ही, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रति उसका नजरिया क्या था? इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि अकबर ने धर्म को केवल आस्था का विषय नहीं माना, बल्कि समाज और शासन से जोड़कर देखा. आइए जानते हैं अकबर ने दूसरे धर्मों को कितना सम्मान दिया और कैसे?

क्या अकबर सच में पढ़-लिख नहीं सकता था?

कई इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई थी. उसका बचपन युद्धों, सत्ता संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच बीता. इसी कारण वह पढ़ने-लिखने में उतना दक्ष नहीं बन पाया, जितना उस दौर के दूसरे विद्वान थे. कुछ इतिहासकार उसे लगभग निरक्षर भी बताते हैं. हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह ज्ञान से दूर था. अकबर को किताबों, चर्चाओं और विद्वानों की संगति में गहरी रुचि थी. वह अपने दरबार में इतिहास, धर्म, राजनीति और दर्शन से जुड़ी किताबें सुनता था. उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुनी हुई बात को लंबे समय तक याद रख सकता था.

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क्या अकबर ने कुरान कभी नहीं पढ़ी थी?

यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि अकबर ने कुरान से कोई परिचय नहीं रखा था. भले ही उसने स्वयं बैठकर कुरान का अध्ययन किसी विद्वान छात्र की तरह न किया हो, लेकिन उसे नियमित रूप से कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथ पढ़कर सुनाए जाते थे. दरबार के विद्वान, उलेमा और धार्मिक जानकार उसे इस्लामी शिक्षाओं की जानकारी देते थे. अबुल फ़ज़्ल ने भी लिखा है कि अकबर धार्मिक विषयों को सुनकर समझने में माहिर था. उसने इस्लामी विचारधारा को पुस्तकों से कम और चर्चाओं, बहसों तथा अनुभवी लोगों से अधिक सीखा. इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि उसने कुरान को सुनकर और समझकर जाना, न कि पारंपरिक शिक्षा के जरिए.

इस्लाम को अकबर ने किस नजरिए से देखा?

अकबर का इस्लाम केवल धार्मिक रस्मों और नियमों तक सीमित नहीं था. वह धर्म के सामाजिक और नैतिक पक्ष को समझना चाहता था. उसके दरबार में उलेमा, काजी, सूफी संत और विद्वान अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे. अकबर यह जानने की कोशिश करता था कि धर्म समाज में न्याय, शांति और नैतिकता कैसे स्थापित कर सकता है. वह केवल आदेश मानने वाला शासक नहीं था, बल्कि सवाल पूछने और समझने वाला व्यक्ति था. इसी कारण उसकी धार्मिक सोच समय के साथ अधिक व्यापक होती गई. उसने इस्लाम को शासन और समाज के संदर्भ में भी समझने का प्रयास किया.

सूफी संतों का उस पर कितना असर था?

अकबर की धार्मिक सोच पर सूफी परंपरा का गहरा प्रभाव था. खासकर चिश्ती सिलसिले के संतों ने उसकी सोच को प्रभावित किया. शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसका सम्मान इतिहास में प्रसिद्ध है. अकबर अक्सर सूफी संतों के संपर्क में रहता था और उनकी शिक्षाओं को सुनता था. सूफी विचारधारा प्रेम, करुणा, सह-अस्तित्व और विनम्रता पर जोर देती है. यही गुण अकबर की नीतियों में भी दिखाई देते हैं. फतेहपुर सीकरी का विकास भी शेख सलीम चिश्ती से जुड़े सम्मान का परिणाम माना जाता है. सूफी प्रभाव ने अकबर को यह समझ दी कि शासन केवल ताकत से नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतकर भी चलाया जाता है.

इबादतखाना क्यों बना था?

साल 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादतखाना की स्थापना कराई. शुरुआत में यहां केवल मुस्लिम विद्वानों के बीच धार्मिक बहस होती थी, लेकिन बाद में अकबर ने अन्य धर्मों के विद्वानों को भी आमंत्रित करना शुरू कर दिया. हिंदू पंडित, जैन आचार्य, पारसी दस्तूर और ईसाई पादरी भी इन चर्चाओं में शामिल होने लगे. उस समय किसी मुस्लिम शासक द्वारा इस तरह का खुला धार्मिक संवाद कराना बेहद असाधारण बात थी. इन चर्चाओं ने अकबर को अलग-अलग धर्मों की शिक्षाओं को समझने का अवसर दिया. यहीं से उसकी सोच और अधिक उदार तथा व्यापक बनती गई.

हिंदू धर्म को उसने कितना सम्मान दिया?

अकबर ने हिंदू समाज के प्रति सम्मान को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा. उसने साल 1563 में तीर्थ-कर और 1564 में जज़िया कर समाप्त कर दिया. यह गैर-मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था. इसके अलावा उसने कई राजपूत राजाओं के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए. राजा मान सिंह, भगवान दास और टोडर मल जैसे हिंदू सरदारों को साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए गए. अकबर ने संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद को भी बढ़ावा दिया. महाभारत का फारसी अनुवाद ‘रज़्मनामा’ और रामायण का अनुवाद इसी नीति का हिस्सा था. इससे हिंदू ज्ञान परंपरा को मुगल दरबार में पहचान मिली.

जैन और ईसाई धर्म के प्रति क्या रवैया था?

अकबर ने जैन धर्म और ईसाई धर्म के विद्वानों को भी सम्मान दिया. जैन आचार्य हिरविजय सूरी का उस पर विशेष प्रभाव माना जाता है. कहा जाता है कि उनके सुझावों के बाद अकबर ने कुछ अवसरों पर पशु-वध पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए. वहीं गोवा से ईसाई पादरियों को बुलाकर उसने बाइबिल और ईसाई धर्म के बारे में चर्चा की. अकबर केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि सवाल भी पूछता था. वह यह समझना चाहता था कि अलग-अलग धर्म ईश्वर, नैतिकता और जीवन को किस तरह देखते हैं. यही जिज्ञासा उसे अपने समय के अन्य शासकों से अलग बनाती है.

सुल्ह-ए-कुल की नीति क्या थी?

अकबर की सबसे प्रसिद्ध नीति ‘सुल्ह-ए-कुल’ थी, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति और सद्भाव. यह केवल धार्मिक नारा नहीं था बल्कि शासन की एक स्पष्ट नीति थी. अकबर का मानना था कि राज्य का आधार किसी एक धर्म की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि न्याय और समानता होना चाहिए. इसी सोच के कारण उसने प्रशासन में विभिन्न समुदायों को जगह दी. उसके लिए किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से अधिक उसकी योग्यता और निष्ठा थी. इतिहासकार मानते हैं कि इसी नीति ने मुगल साम्राज्य को लंबे समय तक स्थिरता और व्यापक समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

क्या दीन-ए-इलाही नया धर्म था?

अकबर के नाम के साथ दीन-ए-इलाही का जिक्र भी अक्सर होता है. हालांकि अधिकांश इतिहासकार इसे नया धर्म मानने से बचते हैं. यह वास्तव में एक छोटा आध्यात्मिक और नैतिक समूह था, जिसके अनुयायी बहुत कम थे. इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को समझना और अपनाना था. अकबर शायद कोई नया मजहब खड़ा नहीं करना चाहता था, बल्कि लोगों को नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता की ओर प्रेरित करना चाहता था. हालांकि उसकी इस पहल की काफी आलोचना भी हुई. कुछ उलेमा और समकालीन लेखक मानते थे कि वह पारंपरिक धार्मिक सीमाओं से आगे बढ़ रहा है.

अकबर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी?

इतिहास को देखें तो अकबर की सबसे बड़ी पहचान उसकी जिज्ञासु और व्यापक सोच थी. उसने शायद कुरान को पारंपरिक छात्र की तरह पढ़कर पूरा नहीं सीखा, लेकिन इस्लाम को समझने का गंभीर प्रयास जरूर किया. उसने विद्वानों से चर्चा की, सूफियों से सीखा और दूसरे धर्मों के जानकारों से संवाद किया. हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सम्मान देना उसकी नीतियों में साफ दिखाई देता है. करों को हटाना, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराना और प्रशासन में सभी समुदायों को अवसर देना उसके दृष्टिकोण का प्रमाण है. यही कारण है कि अकबर को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने धर्म को संघर्ष नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम बनाने की कोशिश की. 

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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