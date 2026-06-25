मुगल सल्तनत का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बादशाह, युद्ध, महल और ताजमहल जैसी प्रेम कहानियां घूमने लगती हैं. लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे किरदार भी हैं, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. ऐसी ही एक शहजादी थीं गुलबदन बेगम, जिनका नाम इतिहास में सिर्फ इसलिए नहीं दर्ज है कि वे बाबर की बेटी और अकबर की बुआ थीं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपने समय की कई परंपराओं को चुनौती दी. इतिहासकारों के अनुसार, महज 17 साल की उम्र में उन्हें अपने ही चचेरे भाई से प्रेम हो गया था. वे पहली मुगल शहजादी थीं जिन्होंने लंबी यात्राएं कीं, हज पर गईं और 'हुमायूंनामा' जैसी ऐतिहासिक किताब लिखने में अहम भूमिका निभाई. उनकी जिंदगी मुगल इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.