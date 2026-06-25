मुगल सल्तनत का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बादशाह, युद्ध, महल और ताजमहल जैसी प्रेम कहानियां घूमने लगती हैं. लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे किरदार भी हैं, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. ऐसी ही एक शहजादी थीं गुलबदन बेगम, जिनका नाम इतिहास में सिर्फ इसलिए नहीं दर्ज है कि वे बाबर की बेटी और अकबर की बुआ थीं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपने समय की कई परंपराओं को चुनौती दी. इतिहासकारों के अनुसार, महज 17 साल की उम्र में उन्हें अपने ही चचेरे भाई से प्रेम हो गया था. वे पहली मुगल शहजादी थीं जिन्होंने लंबी यात्राएं कीं, हज पर गईं और 'हुमायूंनामा' जैसी ऐतिहासिक किताब लिखने में अहम भूमिका निभाई. उनकी जिंदगी मुगल इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.
गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी और बादशाह हुमायूं की सौतेली बहन थीं. रिश्ते में वे सम्राट अकबर की बुआ भी थीं. उन्होंने बाबर, हुमायूं और अकबर, इन तीनों मुगल पीढ़ियों को करीब से देखा. यही वजह है कि उनका जीवन केवल शाही परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे उस दौर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गवाह भी बनीं. गुलबदन बेगम को साहित्य, इतिहास और कविता में विशेष रुचि थी. फारसी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी और वे दरबार की सबसे शिक्षित महिलाओं में गिनी जाती थीं. इतिहासकार मानते हैं कि उनकी लेखनी ने मुगल काल की कई ऐसी घटनाओं को संरक्षित किया, जो आज इतिहास का अहम हिस्सा हैं.
इतिहासकारों के अनुसार, गुलबदन बेगम जब करीब 17 वर्ष की थीं, तब उन्हें अपने चचेरे भाई खिज्र ख्वाजा से प्रेम हो गया था. उस समय शाही परिवारों में रिश्तेदारी के भीतर विवाह असामान्य नहीं माने जाते थे. इसलिए यह रिश्ता उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के अनुरूप था. हालांकि, आज के नजरिए से यह कहानी लोगों को चौंका सकती है. कई ऐतिहासिक पुस्तकों में इस प्रेम संबंध का उल्लेख मिलता है. गुलबदन बेगम केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विद्वता और समझदारी के लिए भी जानी जाती थीं. यही कारण है कि उनका नाम मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में लिया जाता है.
गुलबदन बेगम को यात्रा करना बेहद पसंद था. वे पहली मुगल शहजादी मानी जाती हैं जिन्होंने शाही काफिले के साथ खैबर दर्रा और सिंधु नदी पार कर काबुल से भारत तक की कठिन यात्रा की. उस समय महिलाओं के लिए इतनी लंबी यात्राएं करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा. इसी वजह से कई इतिहासकार उन्हें 'घुमक्कड़ बेगम' भी कहते हैं. अकबर के शासनकाल में वे फतेहपुर सीकरी में रहीं और उनका निवास अकबर के महल के पास था. यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को करीब से देखा, जिसका असर उनकी सोच और लेखन में भी दिखाई देता है.
गुलबदन बेगम का सबसे बड़ा योगदान उनकी ऐतिहासिक पुस्तक 'हुमायूंनामा' मानी जाती है. फारसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में उन्होंने हुमायूं के शासनकाल और मुगल परिवार की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया. यही पुस्तक आज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है. जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने हज यात्रा भी की, जिसका विशेष प्रबंध बादशाह अकबर ने कराया था. माना जाता है कि वे मुगल हरम की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने हज किया. एक इतिहासकार, लेखिका, कवयित्री और साहसी यात्री के रूप में गुलबदन बेगम ने साबित किया कि मुगल इतिहास केवल बादशाहों का नहीं, बल्कि उन महिलाओं का भी है जिन्होंने अपनी प्रतिभा और साहस से इतिहास में अमिट पहचान बनाई.