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मुगलों से शिवाजी महाराज तक, NCERT का बदला इतिहास? फडणवीस ने बताया UPA और मोदी सरकार के सिलेबस का अंतर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने NCERT की पुरानी और नई इतिहास की किताबों की तुलना करते हुए कहा कि UPA दौर में मुगलों को 13 पेज और छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक पैसेज मिला था, जबकि नए पाठ्यक्रम में शिवाजी महाराज और मराठा इतिहास को ज्यादा जगह दी गई है. आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि NCERT की किताबों में वास्तव में क्या बदला है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 03, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:03 AM IST
मुगलों से शिवाजी महाराज तक, NCERT का बदला इतिहास? फडणवीस ने बताया UPA और मोदी सरकार के सिलेबस का अंतर

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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