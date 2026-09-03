/मुगलों से शिवाजी महाराज तक, NCERT का बदला इतिहास? फडणवीस ने बताया UPA और मोदी सरकार के सिलेबस का अंतर

स्कूल की इतिहास की किताबें सिर्फ तारीखें और राजाओं के नाम याद कराने का जरिया नहीं होतीं, बल्कि इनके जरिए बच्चों को यह समझने का मौका मिलता है कि भारत का अतीत कितना विविध और व्यापक रहा है. इसलिए जब किसी शासक, साम्राज्य या ऐतिहासिक घटना को किताब में ज्यादा या कम जगह मिलती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. अब NCERT की इतिहास की किताबों को लेकर ऐसी ही बहस फिर तेज हो गई है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 31 अगस्त 2026 को पुणे में BJP महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी की बैठक में UPA और मोदी सरकार के दौर की NCERT किताबों की तुलना करते हुए दावा किया कि पहले मुगलों को 13 पेज दिए गए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिर्फ एक पैसेज तक सीमित था. वहीं, उनके मुताबिक नए पाठ्यक्रम में शिवाजी महाराज को 17 पेज की जगह दी गई है.आखिर इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है और NCERT की नई किताबों में इतिहास को देखने का नजरिया कितना बदला है? क्या यह बदलाव इतिहास को ज्यादा संतुलित बनाने की कोशिश है या सिर्फ पाठ्यक्रम की प्राथमिकताओं में परिवर्तन?
इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की प्रोफेसर डॉ. मंजरी कामत से खास बातचीत की.
जवाब: देखिए, सिर्फ पेजों की संख्या देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि इतिहास बदल दिया गया है. किसी विषय को कितने पेज मिले, यह जरूर एक संकेत हो सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए पुरानी और नई किताबों की विषय-वस्तु, अध्यायों की संरचना और पढ़ाने के तरीके को देखना जरूरी है. यह जरूर कहा जा सकता है कि नई NCERT किताबों में क्षेत्रीय शक्तियों और शिवाजी महाराज जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को पहले की तुलना में ज्यादा प्रमुखता दी गई है.
जवाब: पुरानी किताबों में मध्यकालीन भारत को समझाने में बड़े साम्राज्यों पर काफी ध्यान दिया गया था. मुगल साम्राज्य भी उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. लेकिन भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली या मुगल साम्राज्य तक सीमित नहीं है. मराठा, राजपूत, सिख, अहोम और दक्षिण भारत की कई शक्तियों ने भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को प्रभावित किया. इसलिए अगर नई किताबों में इन क्षेत्रों और शक्तियों को ज्यादा जगह दी जा रही है, तो इसे इतिहास के दायरे को व्यापक करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है.
जवाब: इसका काफी महत्व है. शिवाजी महाराज को केवल एक योद्धा या मुगल विरोधी शासक के रूप में देखना उनके पूरे योगदान को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है. उनके प्रशासन, किलों की व्यवस्था, सैन्य रणनीति, नौसेना, राजस्व व्यवस्था और स्वराज्य की अवधारणा को भी समझना जरूरी है. नई किताब में इन पहलुओं को जगह मिलती है, जिससे छात्रों को शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और शासन को व्यापक संदर्भ में समझने का अवसर मिलता है.
जवाब: ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा. नई किताबों में मुगल इतिहास अभी भी मौजूद है. अकबर, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के विस्तार और उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन कराया जा रहा है. फर्क यह है कि अब मुगलों के साथ-साथ क्षेत्रीय शक्तियों के इतिहास को भी अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है. इसलिए इसे मुगल इतिहास हटाने के बजाय इतिहास की प्रस्तुति और प्राथमिकताओं में बदलाव के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा.
जवाब: पाठ्यक्रम समय के साथ अपडेट होना स्वाभाविक है. नई रिसर्च सामने आती है, शिक्षा के तरीके बदलते हैं और छात्रों की जरूरतें भी बदलती हैं. लेकिन इतिहास की किताबों में बदलाव करते समय सबसे जरूरी चीज ऐतिहासिक प्रमाण और अकादमिक शोध होना चाहिए. किसी भी सरकार के दौर में पाठ्यक्रम तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रमाणों और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर छात्रों के सामने रखा जाए.
जवाब: संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हर राजा या साम्राज्य को बराबर पेज दिए जाएं. संतुलन का मतलब है कि जिस ऐतिहासिक शक्ति या घटना का भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, उसे उसके महत्व के अनुरूप जगह मिले. छात्रों को मुगल और मराठा इतिहास के साथ राजपूत, सिख, दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए. इसके अलावा केवल राजाओं और युद्धों पर ही ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कला, संस्कृति और आम लोगों के जीवन को भी समझाया जाना चाहिए.
जवाब: इसे दोनों नजरिए से देखा जा सकता है. अगर किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पहले पर्याप्त जगह नहीं मिली और अब उसके योगदान को विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बना सकता है. लेकिन सिर्फ पेज बढ़ जाने से यह साबित नहीं होता कि इतिहास ज्यादा सही हो गया है. असली सवाल यह है कि उन पेजों में छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के स्रोत दिए जा रहे हैं और क्या उन्हें अलग-अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिल रहा है.
जवाब: नहीं, इतिहास को केवल विरोध की कहानी बनाकर पढ़ाना उचित नहीं होगा. शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के बीच संघर्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं बड़ी है. उस दौर में राजनीति, प्रशासन, व्यापार, क्षेत्रीय शक्तियों और अलग-अलग राज्यों के बीच संबंध लगातार बदल रहे थे. छात्रों को इन सभी पहलुओं को समझना चाहिए, ताकि वे इतिहास को केवल “कौन किसके खिलाफ था” के नजरिए से न देखें.
जवाब: बिल्कुल. भारत एक बहुत बड़ा और विविध देश है. अलग-अलग क्षेत्रों का अपना राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास रहा है. अगर छात्र केवल कुछ बड़े साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें भारत के इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी. क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास से जोड़कर पढ़ाने से छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि भारत का निर्माण कई अलग-अलग क्षेत्रों, समाजों और राजनीतिक शक्तियों की लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुआ है.
जवाब: सबसे जरूरी बात यह है कि इसे केवल “मुगल बनाम शिवाजी” की बहस नहीं बनाना चाहिए. इतिहास बहुत व्यापक विषय है. नई और पुरानी किताबों में क्या बदला है, इसे समझने के लिए दोनों किताबों को पूरी तरह पढ़ना और तुलना करना जरूरी है. अगर नई किताबें ज्यादा भारतीय और क्षेत्रीय इतिहास को सामने ला रही हैं तो यह सकारात्मक हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इतिहास तथ्यात्मक, प्रमाण आधारित और संतुलित तरीके से पढ़ाया जाए. छात्रों को किसी एक राजनीतिक या वैचारिक नजरिए को अंतिम सत्य मानने के बजाय इतिहास को सवाल पूछकर और अलग-अलग स्रोतों के आधार पर समझने की आदत डालनी चाहिए.
जवाब: हां, NCERT की इतिहास की किताबों में बदलाव हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ मुगलों की जगह शिवाजी महाराज को लाने के रूप में देखना सही नहीं होगा. असली बदलाव यह है कि पाठ्यक्रम में अब क्षेत्रीय शक्तियों, स्थानीय इतिहास और अलग-अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को ज्यादा जगह देने की कोशिश दिखाई दे रही है. अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह बदलाव कितना संतुलित, प्रमाण आधारित और छात्रों के लिए शैक्षणिक रूप से उपयोगी साबित होता है.
नई NCERT किताबें केवल जानकारी देने के बजाय छात्रों से सवाल पूछती हैं. उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज के अध्याय में विद्यार्थियों से उनके जीवन की घटनाओं पर चर्चा करने और उनके शासन को समझने के लिए सवाल पूछे गए हैं. इसी तरह नक्शों के माध्यम से राजनीतिक विस्तार को समझाने की कोशिश की गई है.
इसका मतलब है कि छात्र सिर्फ यह याद न करें कि कौन राजा कब पैदा हुआ या किससे युद्ध किया, बल्कि यह भी समझें कि राज्य कैसे बनते थे, प्रशासन कैसे चलता था, युद्ध की रणनीति क्या थी और अलग-अलग शक्तियों ने भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित किया.
NCERT की इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. लेकिन इस बदलाव को सिर्फ “मुगल हटे, शिवाजी आए” के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता.
देवेंद्र फडणवीस ने UPA और मोदी सरकार के दौर की किताबों की तुलना करते हुए दावा किया है कि पहले मुगलों को 13 पेज और शिवाजी महाराज को एक पैसेज मिला था, जबकि अब शिवाजी महाराज के लिए 17 पेज हैं.
दूसरी तरफ, NCERT की मौजूदा किताबों को देखने पर स्पष्ट है कि मुगल इतिहास अभी भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ मराठा, राजपूत, सिख और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी ज्यादा स्पष्टता से शामिल किया गया है. शिवाजी महाराज पर पूरा अध्याय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.
इसलिए असली बदलाव शायद “मुगल बनाम शिवाजी” से ज्यादा बड़ा है. यह भारत के इतिहास को किस नजरिए से, किन क्षेत्रों और किन ऐतिहासिक शक्तियों को साथ लेकर पढ़ाया जाए, इस सवाल से जुड़ा है.