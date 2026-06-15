गर्मी की छुट्टियों के बाद तमिलनाडु समेत कई राज्यों में स्कूल 4 जून से नए शैक्षणिक सत्र के लिए खुल चुके हैं. वहीं अधिकांश कॉलेज जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में अपना नया सत्र शुरू करते हैं. आमतौर पर इस दौरान सरकारी छुट्टियां कम होती हैं, लेकिन इस बार कैलेंडर छात्रों और कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है.
26 जून को मुहर्रम की सरकारी छुट्टी पड़ने के कारण कई लोगों को लगातार तीन दिन का अवकाश मिल सकता है. ऐसे में परिवारों को घूमने, आराम करने या अपनों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिल सकता है.
इस साल मुहर्रम का अवकाश 26 जून, शुक्रवार को पड़ रहा है. इसके ठीक बाद शनिवार और रविवार का नियमित वीकेंड है. इस वजह से लगातार तीन दिनों की छुट्टी का माहौल बन सकता है. खास बात यह है कि जून का चौथा शनिवार होने के कारण कुछ सरकारी कार्यालय भी बंद रह सकते हैं. इससे कई सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश और सुविधाजनक हो जाएगा. यही वजह है कि मुहर्रम की यह छुट्टी इस साल खास चर्चा में है.
इस संभावित लंबे वीकेंड का लाभ स्कूल और कॉलेज के छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और कई अन्य पेशेवरों को मिल सकता है. हालांकि छुट्टियों का अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों की नीतियों पर निर्भर करेगा. कुछ स्कूल और कॉलेज शनिवार को भी कक्षाएं संचालित करते हैं, जबकि कई संस्थान शनिवार को बंद रहते हैं. इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों में छुट्टियों का स्वरूप अलग हो सकता है.
मुहर्रम की आधिकारिक छुट्टी तो 26 जून को रहेगी, लेकिन कई स्कूल और कॉलेज अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अतिरिक्त अवकाश भी घोषित कर सकते हैं. जो संस्थान शनिवार को कक्षाएं नहीं चलाते, वहां छात्रों को सीधे तीन दिन का आराम मिल सकता है. वहीं जिन कॉलेजों का नया सत्र इसी अवधि में शुरू होना है, वे भी अपने कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं. ऐसे में छात्रों को अपने संस्थान की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
गर्मी की छुट्टियां खत्म होने और स्कूल खुलने के बाद यह नए सत्र का पहला लंबा ब्रेक माना जा सकता है. ऐसे में कई परिवार छोटी यात्राओं, धार्मिक कार्यक्रमों या पारिवारिक समारोहों की योजना बना सकते हैं. छात्रों के लिए भी यह नियमित पढ़ाई और आने वाली परीक्षाओं से पहले थोड़ा आराम करने का अवसर हो सकता है. हालांकि यात्रा या छुट्टी की योजना बनाने से पहले संबंधित राज्य सरकार, स्कूल, कॉलेज और नियोक्ता द्वारा जारी आधिकारिक अवकाश सूची जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में छुट्टियों की व्यवस्था अलग हो सकती है.