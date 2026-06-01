30 हजार की नौकरी छोड़ कैब चलाने लगा इंजीनियर! आज हर महीने कमा रहा 2 लाख रुपये, जानें कैसे?

आज के दौर में जहां ज्यादातर युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, वहीं मुंबई के एक इंजीनियर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उसकी कहानी तब सामने आई जब कनाडाई कंटेंट क्रिएटर कैलिब फ्रीसन ने एक कैब यात्रा के दौरान उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया. बातचीत में ड्राइवर ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे करीब 30 हजार रुपये महीने की नौकरी का मौका मिला था. लेकिन उसे लगा कि इतनी सैलरी उसके बड़े वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगी. इसी सोच के साथ उसने नौकरी की बजाय अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया.

कैसे शुरू किया अपना कारोबार?

इंजीनियर ने जोखिम उठाते हुए एक कमर्शियल वाहन खरीदकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की. शुरुआत आसान नहीं थी और उसके सामने कई चुनौतियां थीं. हालांकि उसने हार नहीं मानी और धीरे-धीरे अपने काम को आगे बढ़ाता गया. उसका मानना था कि अगर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी है तो खुद का कारोबार खड़ा करना जरूरी है. इसी सोच के साथ उसने लगातार मेहनत की और अपने व्यवसाय को मजबूत बनाया. समय के साथ ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उसका छोटा कारोबार एक सफल बिजनेस मॉडल में बदलने लगा.

आज कितनी हो रही है कमाई?

एक वाहन से शुरू हुआ यह सफर अब चार कमर्शियल गाड़ियों के फ्लीट तक पहुंच चुका है. कैब ड्राइवर ने बताया कि सभी खर्च निकालने के बाद उसका व्यवसाय हर महीने करीब 2 लाख रुपये की आय देता है. यह रकम उस शुरुआती नौकरी की तुलना में कई गुना अधिक है जिसे उसने छोड़ दिया था. कैलिब फ्रीसन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब उन्होंने ड्राइवर से उसकी कमाई पूछी तो जवाब सुनकर उन्हें हैरानी हुई. यही कारण है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया.

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Asked a cab driver how much he earns. He told me Rs. 2 lakh. Then he explained how he makes so much. The answer he gave genuinely gave me goosebumps. pic.twitter.com/JhPnw00XSw — Caleb (@caleb_friesen) June 1, 2026

वीडियो देख लोग कर रहे कमेंट

बातचीत के दौरान इंजीनियर ने कहा कि सुरक्षित नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं था, लेकिन कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच-समझकर जोखिम उठाना जरूरी होता है. उसने लोगों को अपने सपनों पर काम करने और नए अवसरों की तलाश करने की सलाह दी. सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने उसकी सोच की तारीफ की. कुछ लोगों ने कहा कि नौकरी अच्छी होती है, लेकिन अपना बिजनेस और संपत्ति बनाना ज्यादा बड़ा लक्ष्य हो सकता है. कई यूजर्स ने यह भी बताया कि उसके बढ़ते कारोबार से अन्य ड्राइवरों को रोजगार के अवसर मिले हैं. यही वजह है कि उसकी कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.