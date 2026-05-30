Mumbai University PG Admission 2026: आज रात 11:59 बजे तक मौका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेरिट लिस्ट तक पूरी टाइमलाइन जानें

Mumbai University Admission 2026: मुंबई विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास आज यानी 30 मई को रात 11:59 बजे तक मौका है. स्टूडेंट्स अलग-अलग पीजी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए मुंबई विश्वविद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी जरूरी तारीखें जानते हैं.
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Mumbai University Admission 2026: मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने का इंतजार कर रहे छात्रों के पास बस आज रात का मौका है. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए पीजी एडमिशन की अंतिम तिथि 30 मई 2026 है. रात 11.59 बजे तक उम्मीदवारों के पास कोर्स में दाखिला के लिए आवेदन करने का मौका है. समय सीमा के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को जल्द ही समाप्त कर लें. इसके लिए आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाना होगा. जहां से अपने पसंदीदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये मौका उन छात्रों के लिए खास है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत आने वाले नए शैक्षणिक ढांचे में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा, दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री, चौथे वर्ष के ऑनर्स तथा ऑनर्स विद रिसर्च जैसे कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई से चल रही है और 30 मई को रात 11.59 बजे तक छात्रों के आवेदन का आखिरी मौका है. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. आइए मुंबई विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन की जरूरी तारीखें जान लेते हैं.
ऑनलाइन आवेदन की डेट- 9 से 30 मई 2026
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेश डेट- 1 जून 2026
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट- 1 जून 2026
पहली मेरिट लिस्ट- 3 जून 2026
शुल्क भुगतान- 4 जून से 6 जून 2026 तक
दूसरी मेरिट लिस्ट- 9 जून 2026
दूसरी लिस्ट के शुल्क भुगतान की डेट- 9 से 11 जून 2026 तक
लेक्चर्स की प्रारंभ तारीख- 13 जून 2026 तक
मुंबई विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों से कहा है कि वो दाखिला प्रक्रिया के दौरान तय सीटों की संख्या, आरक्षण नियमों और पात्रता शर्तों का पूरी तरह पालन करें. साथ ही किसी भी कॉलेज को निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी.
इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय ने छात्रों को भी सलाह दी है और कहा कि वो आवेदन करने से पहले अपने पसंदीदा कोर्स की एलिजिबिलिटी शर्तों को ध्यान से चेक कर लें. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन के दौरान अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही और वैध हों जिससे प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी या आवेदन रद्द होने की स्थिति से बचा जा सके.
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