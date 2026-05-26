Advertisement
trendingNow13229260
Hindi Newsशिक्षामुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट! अब इन छात्रों का एडमिशन लगभग तय

मुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट! अब इन छात्रों का एडमिशन लगभग तय

मुंबई यूनिवर्सिटी ने UG एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी कर दी है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. जानिए डाउनलोड प्रक्रिया, जरूरी तारीखें और आगे की एडमिशन प्रक्रिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट! अब इन छात्रों का एडमिशन लगभग तय

मुंबई यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट यानी UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों ने मंगलवार सुबह से मेरिट लिस्ट अपलोड करना शुरू कर दिया. जिन छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ उन्हीं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं. इस बार BCom, BMS, BAF, BSc IT और Psychology जैसे लोकप्रिय कोर्सेज में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. छात्र अब यूनिवर्सिटी के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल muugadmission.samarth.edu.in और संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब हजारों छात्रों का एडमिशन लगभग तय माना जा रहा है.

मेरिट लिस्ट में क्या जानकारी?

मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट में छात्रों का नाम, एप्लिकेशन नंबर, कैटेगरी और क्वालिफाइंग मार्क्स जैसी अहम जानकारी दी गई है. जिन छात्रों का नाम लिस्ट में आया है, उन्हें तय कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और एडमिशन फीस जमा करनी होगी. इस साल भी एडमिशन प्रक्रिया नई शिक्षा नीति यानी NEP फ्रेमवर्क के तहत हो रही है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस बार कई प्रोफेशनल और कॉमर्स कोर्सेज में कटऑफ काफी ऊंचा जा सकता है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि एडमिशन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो. कॉलेजों ने भी छात्रों के लिए अलग-अलग नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेरिट लिस्ट कैसे देखें?

छात्र बेहद आसान तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले उन्हें यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल muugadmission.samarth.edu.in पर जाना होगा. इसके अलावा छात्र सीधे उस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां उन्होंने आवेदन किया था. वेबसाइट पर जाकर ‘Merit List’ या ‘Admission List’ सेक्शन में क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘First Merit List 2026’ का विकल्प दिखाई देगा. यहां कॉलेज और कोर्स चुनते ही मेरिट लिस्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी. छात्र उसे डाउनलोड करके अपना नाम और बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कहा है कि किसी भी फर्जी वेबसाइट या लिंक से सावधान रहें.

किन कॉलेजों की लिस्ट आई?

मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े कई बड़े कॉलेजों ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इनमें Thakur College of Science & Commerce, Sophia College for Women, St. Xavier’s College Mumbai, Mithibai College, Ramnarain Ruia Autonomous College, Chetna College, Bhavans College और Tolani College of Commerce जैसे नाम शामिल हैं. अलग-अलग कॉलेजों ने BA, BCom, BSc IT और अन्य कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जारी की है. कुछ कॉलेजों ने इन-हाउस मेरिट लिस्ट भी अपलोड की है. अब छात्रों की नजर अगले एडमिशन राउंड और दूसरी मेरिट लिस्ट पर टिकी हुई है. यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार आगे की एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Mumbai University Admission 2026

Trending news

भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
bakrid News
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान