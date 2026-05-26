मुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट! अब इन छात्रों का एडमिशन लगभग तय

मुंबई यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट यानी UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों ने मंगलवार सुबह से मेरिट लिस्ट अपलोड करना शुरू कर दिया. जिन छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ उन्हीं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं. इस बार BCom, BMS, BAF, BSc IT और Psychology जैसे लोकप्रिय कोर्सेज में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. छात्र अब यूनिवर्सिटी के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल muugadmission.samarth.edu.in और संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब हजारों छात्रों का एडमिशन लगभग तय माना जा रहा है.

मेरिट लिस्ट में क्या जानकारी?

मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट में छात्रों का नाम, एप्लिकेशन नंबर, कैटेगरी और क्वालिफाइंग मार्क्स जैसी अहम जानकारी दी गई है. जिन छात्रों का नाम लिस्ट में आया है, उन्हें तय कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और एडमिशन फीस जमा करनी होगी. इस साल भी एडमिशन प्रक्रिया नई शिक्षा नीति यानी NEP फ्रेमवर्क के तहत हो रही है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस बार कई प्रोफेशनल और कॉमर्स कोर्सेज में कटऑफ काफी ऊंचा जा सकता है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि एडमिशन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो. कॉलेजों ने भी छात्रों के लिए अलग-अलग नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं.

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मेरिट लिस्ट कैसे देखें?

छात्र बेहद आसान तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले उन्हें यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल muugadmission.samarth.edu.in पर जाना होगा. इसके अलावा छात्र सीधे उस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां उन्होंने आवेदन किया था. वेबसाइट पर जाकर ‘Merit List’ या ‘Admission List’ सेक्शन में क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘First Merit List 2026’ का विकल्प दिखाई देगा. यहां कॉलेज और कोर्स चुनते ही मेरिट लिस्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी. छात्र उसे डाउनलोड करके अपना नाम और बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कहा है कि किसी भी फर्जी वेबसाइट या लिंक से सावधान रहें.

किन कॉलेजों की लिस्ट आई?

मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े कई बड़े कॉलेजों ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इनमें Thakur College of Science & Commerce, Sophia College for Women, St. Xavier’s College Mumbai, Mithibai College, Ramnarain Ruia Autonomous College, Chetna College, Bhavans College और Tolani College of Commerce जैसे नाम शामिल हैं. अलग-अलग कॉलेजों ने BA, BCom, BSc IT और अन्य कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जारी की है. कुछ कॉलेजों ने इन-हाउस मेरिट लिस्ट भी अपलोड की है. अब छात्रों की नजर अगले एडमिशन राउंड और दूसरी मेरिट लिस्ट पर टिकी हुई है. यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार आगे की एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.