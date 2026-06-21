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मेरे लिए पेपर नहीं, मेरा बुर्का ज्यादा मैटर करता है... एग्जाम सेंटर में न जाने देने पर NEET छात्रा का अजीब तर्क

NEET UG Re-Exam 2026: राजस्थान के ब्यावर से परीक्षा देने पहुंची अभ्यर्थी कुलसुम बानो ने दावा किया कि परीक्षा केंद्र पर उनके बुर्का और दुपट्टे को लेकर आपत्ति जताई गई. उन्होंने कहा कि वो इसी पहनावे में परीक्षा देने आई हैं और अगर इस वेशभूषा में उन्हें एंट्री नहीं मिली, तो वो परीक्षा नहीं देंगी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:45 PM IST
मेरे लिए पेपर नहीं, मेरा बुर्का ज्यादा मैटर करता है... एग्जाम सेंटर में न जाने देने पर NEET छात्रा का अजीब तर्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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