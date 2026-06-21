NEET UG Re-Exam 2026: मेरे लिए पेपर नहीं, मेरा बुर्का ज्यादा मैटर करता है... नीट री-एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची अभ्यर्थी कुलसुम बानो को जब बुर्का पहनने के कारण एंट्री नहीं दी गई तो वो काफी भड़क गई है. राजस्थान के ब्यावर से नीट परीक्षा देने आई छात्रा कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें बुर्का और दुपट्टे के साथ प्रवेश देने से रोका गया. उनका दावा है कि 3 मई की परीक्षा में भी उन्होंने यही पहनावा अपनाया था, लेकिन इस नीट री-एग्जाम के दौरान उनसे पहले दुपट्टा और फिर बुर्का हटाने को कहा गया.