NEET UG Re-Exam 2026: मेरे लिए पेपर नहीं, मेरा बुर्का ज्यादा मैटर करता है... नीट री-एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची अभ्यर्थी कुलसुम बानो को जब बुर्का पहनने के कारण एंट्री नहीं दी गई तो वो काफी भड़क गई है. राजस्थान के ब्यावर से नीट परीक्षा देने आई छात्रा कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें बुर्का और दुपट्टे के साथ प्रवेश देने से रोका गया. उनका दावा है कि 3 मई की परीक्षा में भी उन्होंने यही पहनावा अपनाया था, लेकिन इस नीट री-एग्जाम के दौरान उनसे पहले दुपट्टा और फिर बुर्का हटाने को कहा गया.
कुलसुम बानो ने कहा कि अगर NTA ने धार्मिक परिधान की अनुमति दी है, तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि 'मेरे लिए परीक्षा से ज्यादा मेरी पहचान और मेरा बुर्का मायने रखता है.' उन्होंने कहा कि उनके लिए उनकी पहचान और बुर्का बेहद जरूरी है और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की. हालांकि, परीक्षा केंद्र प्रबंधन की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
#WATCH | Ajmer, Rajasthan: A Burqa-wearing candidate was allegedly denied entry at a medical entrance exam centre ahead of the NEET examination today.
A candidate, named Kulsum Bano, says, "I have come from Beawar to take the NEET exam. When I took the exam on May 3rd, I was in… pic.twitter.com/3TVNnYk52n
— ANI (@ANI) June 21, 2026
नीट यूजी 2026 परीक्षा में बुर्का, हिजाब, पगड़ी या अन्य धार्मिक/सांस्कृतिक परिधान पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन इनके लिए NTA ने कुछ विशेष नियम तय किए हैं, जैसे- अतिरिक्त सुरक्षा जांच, रिपोर्टिंग समय से पहले सेंटर पहुंचना, पहचान वेरिफिकेशन और फ्रिस्किंग प्रक्रिया आदि. जांच के दौरान महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला स्टाफ द्वारा की जाती है. पहनावे से संबंधित गाइडलाइन्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है. (NTA NEET Re-Exam Dress Code)
NTA द्वारा जिन धार्मिक या पारंपरिक परिधानों को अनुमति दी गई है उसे लेकर कोई भी परीक्षा केंद्र अपने स्तर पर नियम या प्रतिबंध नहीं लगा सकता है. हालांकि, सुरक्षा और पहचान वेरिफिकेशन के लिए केंद्र अधीक्षक अतिरिक्त जांच की प्रक्रिया अपनाने के लिए ऑथराइज्ड होता है और उसमें उम्मीदवारों को सहयोग करना होता है.