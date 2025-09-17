My Career Advisor App: अब करियर की नो टेंशन; मुफ्त में सलाह देगा ये सरकारी ऐप, चुन सकेंगे बेस्ट कोर्स

Free AI App, My Career Advisor App: अपने करियर की चिंता हर किसी को सताती है. भविष्य में किस क्षेत्र में जाना सही रहेगा? आगे चलकर किस क्षेत्र में मोटी सैलरी मिलेगी? आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से भी हम सभी की पहली चॉइस करियर और उससे संबंधित ऑप्शन पर ध्यान रखना होता है. खासतौर पर जब 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमें चिंता रहती है कि आगे क्या करें? करियर के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? इसके लिए अपने से ज्यादा अनुभव वालों से सलाह लेते हैं या पैरेंट्स भी बच्चों के करियर को लेकर चिंतित रहते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन उन्हें बेहतर सलाह दे सकता है? अगर आप करियर से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? तो अब चिंता न करें क्योंकि सरकार फ्री सलाहकार दे रहा है.

करियर की सलाह के साथ मिलेगा तैयारी का रोडमैप

जी हां, आपके लिए मुफ्त सलाह देने वाला ऐप आ चुका है. शिक्षा मंत्रालय ने वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप को लॉन्च किया है जिससे सिर्फ करियर संबंधित सलाह नहीं मिलेगी बल्कि गाइड करने वाला भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. आप करियर से संबंधित चयन के साथ उसकी तैयारी की सलाह भी ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे.

करियर सलाह देने वाले ऐप का नाम क्या है?

शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) यानी एआई (AI) आधारित ऐप को पेश किया है जिसका नाम माई करियर एडवाइजर (Career Advisor App) है. इस ऐप का आपके स्किल्स, रुचि और इच्छा को जानने के बाद करियर संबंधित सलाह देता है. आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कौन सा करियर चुन सकते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की 5वीं सालगिरह पर पेश हुआ ये ऐप छात्रों के लिए करियर चुनने में बेस्ट रहेगा.

ये हैं करियर एडवाइजर ऐप के खास फीचर्स

छात्रों के टैलेंट के अनुसार देता है करियर संबंधित सलाह.

1500 से अधिक करियर ऑप्शन्स ऐप में मौजूद

पर्सनलाइज्ड गाइड की सुविधा उपलब्ध

कोर्स और कॉलेज जैसी सारी जानकारियां देने में सक्षम

करियर प्लानिंग को शेयर करने का मिलेगा ऑप्शन

छात्रों के अलावा अन्य लोग भी कर सकते हैं मुफ्त में ऐप का यूज

कैसे करें My Career Advisor App डाउनलोड?

माई करियर एडवाइजर का इस्तेमाल आप अपने फोन में कर सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है और वो सर्च बार में ‘My Career Advisor App’ लिखें. नीचे की ओर ऐप शो होगा और डाउनलोड पर क्लिक करें. फिर अपनी डिटेल्स एंटर करें. इसके बाद AI की मुफ्त सलाह से अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन देख सकते हैं.

