देशभर में NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. लाखों छात्र डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए परीक्षा केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के मन में उत्साह के साथ-साथ चिंता भी साफ दिखाई दे रही है. पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आयोजित हो रही इस परीक्षा ने कई अभ्यर्थियों के मानसिक दबाव को बढ़ा दिया है.
उत्तराखंड के देहरादून में एक NEET अभ्यर्थी ने परीक्षा से पहले अपनी चिंता साझा करते हुए कहा कि पिछली बार उसकी तैयारी ज्यादा मजबूत थी. छात्र के अनुसार इस बार सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे पेपर के स्तर का अंदाजा नहीं है. उसने कहा कि पिछली परीक्षा अपेक्षाकृत आसान लगी थी, लेकिन इस बार पेपर कितना कठिन होगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यही वजह है कि परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है.
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: A NEET aspirant says, "... Last time preparation was stronger, but now I don’t know how tough the NEET paper will be, so I feel a little nervous. Previously the paper was easier, but this time it’s uncertain how it will turn out." https://t.co/ceT3Te98Qt pic.twitter.com/8sCutjIvao
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 21, 2026
प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का आत्मविश्वास काफी हद तक तैयारी और संभावित प्रश्नों की समझ पर निर्भर करता है. लेकिन जब परीक्षा दोबारा आयोजित होती है, तब कई अभ्यर्थियों को यह डर सताने लगता है कि कहीं प्रश्नपत्र का स्तर पहले से अलग न हो जाए. NEET री-एग्जाम को लेकर भी कई छात्रों के मन में यही सवाल है कि क्या इस बार पेपर ज्यादा कठिन होगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़ी परीक्षा का दोबारा आयोजन छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालता है. कई अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन का आकलन कर चुके थे. लेकिन परीक्षा रद्द होने और फिर से एग्जाम की घोषणा के बाद उन्हें दोबारा उसी तैयारी और मानसिक स्थिति में लौटना पड़ा. इससे तनाव और अनिश्चितता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है.
ऐसा नहीं है कि केवल देहरादून का यह छात्र ही चिंता महसूस कर रहा है. सोशल मीडिया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर भी कई छात्रों ने इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं. कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने दोबारा तैयारी तो की है, लेकिन लगातार बदलते घटनाक्रम ने उनका आत्मविश्वास प्रभावित किया है. वहीं कुछ छात्र इस अवसर को अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के रूप में भी देख रहे हैं.
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले पेपर के कठिन या आसान होने की चिंता करने के बजाय छात्रों को अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए. आखिरी समय में नई चीजें पढ़ने की बजाय रिवीजन और मानसिक संतुलन बनाए रखना अधिक जरूरी है. विशेषज्ञों के अनुसार परीक्षा में सफलता केवल ज्ञान पर नहीं, बल्कि दबाव की स्थिति में शांत रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है.
NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों को पर्याप्त नींद लेने, समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है. NTA भी लगातार छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील कर रहा है. परीक्षा चाहे आसान हो या कठिन, शांत मन और सकारात्मक सोच ही बेहतर प्रदर्शन की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है.