NBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

NBSE Board Exam Date Sheet 2026: नगालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (NBSE) ने 10वीं (HSLC) और 12वीं (HSSLC) की बोर्ड परीक्षा 2026 के डेटशीट को आधिकारिक वेबसाइट nbsenl.edu.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एग्जाम डेट जारी होने का इंतजार रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जारी ऑफिशियल डेट शीट को चेक कर सकते हैं. जारी एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक, नागालैंड बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएगी. 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी, 2026 से शुरू होगी.

Add Zee News as a Preferred Source