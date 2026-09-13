Namo Bharat Project Recruitment 2026: 67 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ₹1.15 लाख तक Salary, 9 अक्टूबर तक मौका!

नमो भारत परियोजना में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने पर्यवेक्षक-1 और कनिष्ठ अनुरक्षक के कुल 67 पदों पर सीधी भर्ती जारी किया हैं. योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2026 है. भर्ती में इंजीनियरिंग और आईटीआई योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया गया है.
इस भर्ती अभियान में पर्यवेक्षक-1 के अलग-अलग तकनीकी पद शामिल हैं. इनमें संचालन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत, यांत्रिक और सिविल क्षेत्र के पद हैं. इसके अलावा कनिष्ठ अनुरक्षक के लिए विद्युत, फिटर, प्रशीतन एवं वातानुकूलन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में रिक्तियां हैं. उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के अनुसार संबंधित पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पर्यवेक्षक-1 में कितनी रिक्तियां?
पर्यवेक्षक-1 (संचालन) के लिए 2 पद उपलब्ध हैं. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री या पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं पर्यवेक्षक-1 (इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए 18, विद्युत के लिए 14, यांत्रिक के लिए 3 और सिविल के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं. इन पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जरूरी है.
कनिष्ठ अनुरक्षक के कितने पद?
कनिष्ठ अनुरक्षक के लिए कुल 24 पद हैं. इनमें विद्युत ट्रेड में 8, फिटर में 9, प्रशीतन एवं वातानुकूलन में 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई प्रमाणपत्र या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.
उम्र सीमा कितनी है?
पर्यवेक्षक-1 और कनिष्ठ अनुरक्षक दोनों पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना और अन्य पात्रता शर्तों के लिए उम्मीदवारों को भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखनी चाहिए.
आवेदन शुल्क कितना है?
सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर-क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अलावा लागू वस्तु एवं सेवा कर भी देना होगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.
चयन प्रक्रिया कैसे होगा?
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और उसके बाद चिकित्सीय जांच के आधार पर किया जाएगा. कंप्यूटर आधारित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसे हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाएगा. खास बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे.
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 50 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चिकित्सीय जांच से गुजरना होगा.
कितनी मिलेगी सैलरी?
पर्यवेक्षक-1 पद पर चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 37,000 रुपये से 1,15,000 रुपये तक है. शुरुआती मूल वेतन 37,000 रुपये होगा. वहीं कनिष्ठ अनुरक्षक का वेतनमान 18,250 रुपये से 59,200 रुपये है और शुरुआती मूल वेतन 18,250 रुपये होगा. इसके अलावा चयनित कर्मचारियों को एनसीआरटीसी के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं.
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
एनसीआरटीसी की इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को 9 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र, ट्रेड और आरक्षण से जुड़ी पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए. भर्ती से जुड़ी अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एनसीआरटीसी द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए.