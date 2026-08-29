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NTA की परीक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, नंदन नीलेकणि की टास्क फोर्स ने मांगे जनता से सुझाव

NTA और सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. 13 सितंबर तक ऑनलाइन, फोन, WhatsApp और ईमेल के जरिए राय दे सकते है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 29, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:58 PM IST
NTA की परीक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, नंदन नीलेकणि की टास्क फोर्स ने मांगे जनता से सुझाव

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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