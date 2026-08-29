/NTA की परीक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, नंदन नीलेकणि की टास्क फोर्स ने मांगे जनता से सुझाव

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों समेत आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसका उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है.
टास्क फोर्स खास तौर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की परीक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रही है. इसमें परीक्षा के डिजाइन, संचालन, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को रोकने के लिए बेहतर संस्थागत व्यवस्था और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं.
सरकार ने सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 13 सितंबर तय की है. छात्र और अन्य हितधारक अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी राय दे सकते हैं. सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट, फोन, WhatsApp और ईमेल जैसे कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं.
लोग अपने सुझाव examreforms-taskforce.dopt.gov.in के जरिए भेज सकते हैं. इसके अलावा 1800-180-4747 पर फोन करके भी राय दी जा सकती है. WhatsApp के माध्यम से 7827042830 नंबर पर ‘hptf’ लिखकर सुझाव देने की सुविधा भी दी गई है. प्राप्त सुझावों के आधार पर टास्क फोर्स सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी.
केंद्र सरकार ने जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया था. इसमें पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व ISRO चेयरमैन एस. सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं.
परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में NTA में भी नई नियुक्तियां की गई हैं. शुक्रवार को IPS अधिकारी रवि कुमार सिंह और IAS अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी. को निदेशक नियुक्त किया गया. IRS अधिकारी अमित समदरिया को संयुक्त निदेशक बनाया गया है. इन नियुक्तियों को परीक्षा एजेंसी की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.
परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पेपर लीक विवाद के बाद तेज हुई. सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है. इसी क्रम में परीक्षा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी, पेपर की गोपनीयता और परीक्षा संचालन को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने के लिए संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था. दोनों सदनों से पारित होने के बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह कानून बन गया. सरकार के अनुसार इसका दायरा केवल NTA तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि UPSC, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं तक भी लागू होगा.
NEET-UG 2026 से जुड़े पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए. सरकार और NTA ने परीक्षा रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कराई. मामले की जांच CBI कर रही है और कॉपी के अनुसार अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा बहाल करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है.
टास्क फोर्स की पहल में छात्रों और अभिभावकों की राय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि परीक्षा व्यवस्था का सीधा प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा से लेकर पेपर की गोपनीयता, तकनीकी निगरानी, परिणाम प्रक्रिया और शिकायत निवारण तक कई क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत पर सुझाव मांगे जा रहे हैं. अब 13 सितंबर तक मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर टास्क फोर्स सरकार के सामने सुधारों की सिफारिशें रखेगी.