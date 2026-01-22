60 साल की सुनीता विलियम्स NASA से रिटायर... कितने पढ़े-लिखे बन सकते हैं उनकी तरह एस्ट्रोनॉट?

Sunita Williams NASA Astronaut Qualification: क्या आप भी अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए ये जानना चाहते हैं कि भारतवंशी सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए? तो आइए जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए?
Sunita Williams NASA Astronaut Qualification: अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स नासा से रिटायर हो गईं हैं. 27 साल बिताने के बाद उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA से रिटायरमेंट ले लिया है. स्पेस की दुनिया में उनका खास योगदान रहा और उनके इस फैसले से सिर्फ नासा में नहीं बल्कि पूरे स्पेस की दुनिया में बड़ा बदलाव है. 60 वर्षीय सुनीता विलियम्स द्वारा स्पेस में 3 अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया गया है. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर लंबा समय बिताया और कुल 608 दिन स्पेस में बिताए हैं जो कि किसी नासा एस्ट्रोनॉट की ओर से स्पेस में बिताए गए सबसे दूसरे ज्यादा वक्त के साथ रिकॉर्ड में दर्ज है. दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी से रिटायरमेंट ले चुकी सुनीता विलियम्स की तरह अगर आप भी स्पेस की दुनिया में आना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी है?
नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स ने 1987 में यूएस नेवल अकेडमी से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस की डिग्री हासिल की है. इसके बाद वो अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुईं और उन्होंने वहां नेवल एविएटर के तौर पर काम किया. इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली. इस दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी भूमिका निभाई. 1995 में मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की. उसी साल नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में ट्रेनिंग के बाद 1998 में नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए उनका चयन किया गया.
सैलरी की बात करें तो सुनीता विलियम्स को नासा में GS-15 ग्रेड के तहत लगभग 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये मिलते थे. इसके अलावा मिशन के समय सैलरी के अलावा अलाउंस, रिसर्च फैसिलिटी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता था.
अगर आपका सपना भी एस्ट्रोनॉट बनने का है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम हो जिसमें मैथ्स भी शामिल हो. पीसीएम सब्जेक्ट्स से 12वीं पूरी कर लेने के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) क्षेत्र में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा सिविल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्रियां भी शामिल हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या मैथ्स की पढ़ाई की है वो भी स्पेस की दुनिया में नौकरी कर सकते हैं.
स्पेस में पायलट के तौर पर अगर काम करना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम के साथ एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है. 1000 घंटों के अनुभव में 850 घंटे का अनुभव फाइटर प्लेन को उड़ाने का होना चाहिए. इसके लिए नासा की वेबसाइट पर लेटेस्ट भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. अंतरिक्ष में नौकरी के लिए याद रखें कि STEM फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए.
