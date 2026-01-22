Advertisement
trendingNow13082587
Hindi Newsशिक्षा60 साल की सुनीता विलियम्स NASA से रिटायर... कितने पढ़े-लिखे बन सकते हैं उनकी तरह एस्ट्रोनॉट?

60 साल की सुनीता विलियम्स NASA से रिटायर... कितने पढ़े-लिखे बन सकते हैं उनकी तरह एस्ट्रोनॉट?

Sunita Williams NASA Astronaut Qualification: क्या आप भी अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए ये जानना चाहते हैं कि भारतवंशी सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए? तो आइए जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

60 साल की सुनीता विलियम्स NASA से रिटायर... कितने पढ़े-लिखे बन सकते हैं उनकी तरह एस्ट्रोनॉट?

Sunita Williams NASA Astronaut Qualification: अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स नासा से रिटायर हो गईं हैं. 27 साल बिताने के बाद उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA से रिटायरमेंट ले लिया है. स्पेस की दुनिया में उनका खास योगदान रहा और उनके इस फैसले से सिर्फ नासा में नहीं बल्कि पूरे स्पेस की दुनिया में बड़ा बदलाव है. 60 वर्षीय सुनीता विलियम्स द्वारा स्पेस में 3 अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया गया है. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर लंबा समय बिताया और कुल 608 दिन स्पेस में बिताए हैं जो कि किसी नासा एस्ट्रोनॉट की ओर से स्पेस में बिताए गए सबसे दूसरे ज्यादा वक्त के साथ रिकॉर्ड में दर्ज है. दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी से रिटायरमेंट ले चुकी सुनीता विलियम्स की तरह अगर आप भी स्पेस की दुनिया में आना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी है?

सुनीता विलियम्स ने कितनी की पढ़ाई-लिखाई?

नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स ने 1987 में यूएस नेवल अकेडमी से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस की डिग्री हासिल की है. इसके बाद वो अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुईं और उन्होंने वहां नेवल एविएटर के तौर पर काम किया. इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली. इस दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी भूमिका निभाई. 1995 में मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की. उसी साल नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में ट्रेनिंग के बाद 1998 में नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए उनका चयन किया गया.

सैलरी की बात करें तो सुनीता विलियम्स को नासा में GS-15 ग्रेड के तहत लगभग 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये मिलते थे. इसके अलावा मिशन के समय सैलरी के अलावा अलाउंस, रिसर्च फैसिलिटी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता था.

Add Zee News as a Preferred Source

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

अगर आपका सपना भी एस्ट्रोनॉट बनने का है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम हो जिसमें मैथ्स भी शामिल हो. पीसीएम सब्जेक्ट्स से 12वीं पूरी कर लेने के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) क्षेत्र में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा सिविल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्रियां भी शामिल हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या मैथ्स की पढ़ाई की है वो भी स्पेस की दुनिया में नौकरी कर सकते हैं.

नासा में प्लेन उड़ाने वाले की नौकरी

स्पेस में पायलट के तौर पर अगर काम करना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम के साथ एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है. 1000 घंटों के अनुभव में 850 घंटे का अनुभव फाइटर प्लेन को उड़ाने का होना चाहिए. इसके लिए नासा की वेबसाइट पर लेटेस्ट भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. अंतरिक्ष में नौकरी के लिए याद रखें कि STEM फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- MBA के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 5 कॉलेज, कितने प्रतिशत और किन योग्यता वालों का होगा एडमिशन? डिटेल्स में जानें

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

astronaut Sunita Williams

Trending news

भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP