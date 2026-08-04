/चर्चा में सबसे यंग प्रोफेसर नेथन थॉमस, क्या आप जानते हैं कौन है विश्व की सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला?

World Youngest Professor Guinness Record: दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बनने के साथ नेथन थॉमस ने करीब 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. हर तरफ सिर्फ नेथन थॉमस की सफलता की कहानी की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप उस महिला प्रोफेसर के बारे में जानते हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने का गिनीज अवॉर्ड पहले ही मिल चुका है?
Nathan Thomas youngest professor: जिस उम्र में बच्चे खेलने-कूदने का सोचते हैं या सिर्फ स्मार्टफोन में ही ध्यान रहता है उस उम्र में नेथन थॉमस ने कमाल कर दिया. स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू कर दी. नतीजा ये रहा कि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली. इतना ही नहीं 14 साल की उम्र तक तो वो मास्टर की डिग्री भी हासिल कर चुके थे. सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी थॉमस मियामी डेड कॉलेज में हासिल कर ली थी. यहां इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और अपने ही या अपनी उम्र से ज्यादा बढ़े छात्रों को पढ़ाते हैं.
दुनिया के यंग प्रोफेसर और पुरुष यंग प्रोफेसर के रूप में नेथन थॉमस को जाना जाता है. उन्होंने करीब 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम 18 साल और 349 दिन की उम्र में पुरुष प्रोफेसर बन जाने के कारण दर्ज किया गया है मगर एक महिला और है जिन्हें इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जाना जाता है. आइए सबसे यंग महिला प्रोफेसर के बारे में जानते हैं.
306 साल बाद जिस यंग प्रोफेसर का रिकॉर्ड नेथन थॉमस ने तोड़ा है, उनका नाम कॉलिन मैक्लॉरिन है. इन्हें दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है. ये एक महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर भी जाने जाते हैं. 1717 में जब कॉलिन की उम्र 19 साल की थी तब वो प्रोफेसर बन गए थे. वहीं, नेथन थॉमस 18 साल और 349 दिन की उम्र में प्रोफेसर बने जिसके चलते 306 साल का रिकॉर्ड टूट गया.
दुनिया की सबसे युवा महिला प्रोफेसर की बात करें तो इस रिकॉर्ड को रखने वाली का नाम आलिया सबूर है. सिर्फ 18 साल की उम्र में आलिया भी प्रोफेसर बन गई थीं. उन्होंने भी 10 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया और 14 साल की उम्र में एप्लाइड मैथेमेटिक्स में बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी. साल 2008 में वो जब 18 साल और 362 दिन की उम्र की थी तब वो प्रोफेसर बनी थीं.
हालांकि, यंग प्रोफेसर के तौर पर आलिया का रिकॉर्ड भी नेथन ने तोड़ दिया है. आलिया सबूर अब दुनिया की सबसे यंग प्रोफेसर नहीं रही हैं, लेकिन उनके पास अभी भी विश्व की सबसे यंग महिला प्रोफेसर का दर्जा है. आलिया और नेथन की उम्र में 16 दिनों का अंतर है जिस वजह नेथन सबसे कम उम्र के प्रोफेसर हैं. जहां 18 साल और 362 दिन की उम्र में आलिया सबूर ने दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित कोणकुक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद एडवांस्ड फ्यूजन विभाग में हासिल किया था. वहीं, नेथन थॉमस ने 18 साल और 349 दिन की उम्र में थॉमस मियामी डेड कॉलेज में इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर पद पर काम कर रहे हैं.