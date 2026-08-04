/चर्चा में सबसे यंग प्रोफेसर नेथन थॉमस, क्या आप जानते हैं कौन है विश्व की सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला?

Nathan Thomas youngest professor: जिस उम्र में बच्चे खेलने-कूदने का सोचते हैं या सिर्फ स्मार्टफोन में ही ध्यान रहता है उस उम्र में नेथन थॉमस ने कमाल कर दिया. स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू कर दी. नतीजा ये रहा कि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली. इतना ही नहीं 14 साल की उम्र तक तो वो मास्टर की डिग्री भी हासिल कर चुके थे. सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी थॉमस मियामी डेड कॉलेज में हासिल कर ली थी. यहां इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और अपने ही या अपनी उम्र से ज्यादा बढ़े छात्रों को पढ़ाते हैं.