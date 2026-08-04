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चर्चा में सबसे यंग प्रोफेसर नेथन थॉमस, क्या आप जानते हैं कौन है विश्व की सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला?

World Youngest Professor Guinness Record: दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बनने के साथ नेथन थॉमस ने करीब 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. हर तरफ सिर्फ नेथन थॉमस की सफलता की कहानी की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप उस महिला प्रोफेसर के बारे में जानते हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने का गिनीज अवॉर्ड पहले ही मिल चुका है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:24 PM IST
चर्चा में सबसे यंग प्रोफेसर नेथन थॉमस, क्या आप जानते हैं कौन है विश्व की सबसे कम उम्र में कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला?
Image Credit: World Youngest Professor Guinness Record

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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