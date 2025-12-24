GK Quiz: हर खरीदार नहीं है जागरूक... क्या जानते हैं उपभोक्ताओं के 6 अधिकार?

National Consumer Rights Day Quiz: हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. ग्राहकों के बीच उनके अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब से लागू किया गया? उपभोक्ताओं के 6 मूल अधिकार कौन से हैं? इन सबके बारे में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर बताने जा रहे हैं और इससे संबंधित आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस?

उत्तर: भारत में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है.

सवाल 2:- भारत में क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस?

उत्तर: हर साल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है.

सवाल 3:- भारत में पहला उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ?

उत्तर: भारत में पहला उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया।

सवाल 4:- कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया?

उत्तर: उपभोक्ता का अधिकारों के प्रति जागरूक न होना कई बार कंपनियों और सेलर के लिए फायदे उठाने वाला रहा जिस पर रोकथाम के लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 2019 में लागू किया था।

सवाल 5:- उपभोक्ता के मूल अधिकार कितने हैं?

उत्तर: उपभोक्ताओं के कुल 6 मूल अधिकार होते हैं जिसे लेकर हर खरीदार जागरूक नहीं है और नहीं जानते हैं कि वो भी कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सवाल 6:- उपभोक्ताओं के 6 अधिकार कौन-कौन से हैं?

उत्तर: उपभोक्ताओं के 6 अधिकार- सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, चुनाव का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हैं.

