National Forest Martyrs Day Quiz: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

National Forest Martyrs Day Quiz: हर साल 11 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है. इस खास दिन पर उन वन रक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों को याद किया जाता है, जिन्होंने जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस से जुड़े 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

1.राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है?

11 सितंबर

2. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है?

जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए शहीद हुए वनकर्मियों की याद में

3. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

साल 2013 से

4. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

5. 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों चुना गया?

1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में अमृतादेवी बिश्नोई और सैकड़ों लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, इसलिए ये दिन खास है.

6. अमृतादेवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए बलिदान दिया था?

खेजड़ी (Khejri) वृक्ष

7. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर क्या किया जाता है?

शहीद वन रक्षकों को श्रद्धांजलि, वृक्षारोपण और जागरूकता कार्यक्रम

8. अमृतादेवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है?

ये पुरस्कार वन और वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है.

9. भारत का कौन सा समुदाय पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है?

बिश्नोई समुदाय

10. कौन सा राज्य खेजड़ली बलिदान से जुड़ा है?

राजस्थान

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.