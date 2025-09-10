National Forest Martyrs Day Quiz: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
Advertisement
trendingNow12916991
Hindi Newsशिक्षा

National Forest Martyrs Day Quiz: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

National Forest Martyrs Day: 11 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

National Forest Martyrs Day Quiz: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

National Forest Martyrs Day Quiz: हर साल 11 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है.  इस खास दिन पर उन वन रक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों को याद किया जाता है, जिन्होंने जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस से जुड़े 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. 

1.राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
11 सितंबर

2. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है?
जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करते हुए शहीद हुए वनकर्मियों की याद में

Add Zee News as a Preferred Source

3. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
साल 2013 से

4. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

5. 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों चुना गया?
1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में अमृतादेवी बिश्नोई और सैकड़ों लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, इसलिए ये दिन खास है. 

6. अमृतादेवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए बलिदान दिया था?
खेजड़ी (Khejri) वृक्ष

Quiz: अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं पितृ पक्ष से जुड़े ऐसे कठिन सवाल, क्या आप जानते जवाब?

7. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर क्या किया जाता है?
शहीद वन रक्षकों को श्रद्धांजलि, वृक्षारोपण और जागरूकता कार्यक्रम

8. अमृतादेवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है?
ये पुरस्कार वन और वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है. 

9. भारत का कौन सा समुदाय पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है?
बिश्नोई समुदाय

10. कौन सा राज्य खेजड़ली बलिदान से जुड़ा है?
राजस्थान

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Amrita Devi BishnoiNational Forest Martyrs Day

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;