NID DAT 2026 Registration: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान DAT के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन करने का तरीका

National Institute of Design DAT 2026 Registration: भारत के शीर्ष डिजाइन स्कूलों में से एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (DAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी.डेस और एम.डेस प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले ऑनलाइन तरीके को अपना सकते हैं. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र को जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि बी.डेस और एम.डेस प्रोग्राम प्रवेश परीक्षा के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन तरीका क्या है?

NID DAT 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख क्या है?

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आप डीएटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होने वाली डीएटी प्रारंभिक परीक्षा 21 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.

NID बैचलर ऑफ डिजाइन की उपलब्धता

एनआईडी अहमदाबाद आंध्र प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश असम

NID मास्टर ऑफ डिजाइन की उपलब्धता

अहमदाबाद गांधीनगर बेंगलुरु

B.Des और M.Des के लिए क्या योग्यता?

बैचलर ऑफ डिजाइन:- 12वीं कक्षा के वो छात्र जिन्होंने विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स या मानविकी से पढ़ाई पूरी की हो. 2024-25 में परीक्षा देने वाले छात्र भी बी.डेस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मास्टर ऑफ डिजाइन:- किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री या 4 साल का डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं.

कैसे और कहां से करें डीएटी के लिए आवेदन?

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नोटिफिकेशन के अनुसार डीएटी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- admissions.nid.edu के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- admissions.nid.edu. पर जाएं. साइन अप के बाद ‘How to Apply’ सेक्शन पर क्लिक करें. मांगी जा रही जानकारी को भरने के बाद लॉगिन कर लें. एकेडिमिक जानकारी को भरने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेज जमा कर दें. अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी भी भर दें. आवेदन शुल्क को ऑनलाइन भर दें और कन्फर्मेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

