NID DAT 2026 Registration: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान DAT के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन करने का तरीका
Advertisement
trendingNow12918865
Hindi Newsशिक्षा

NID DAT 2026 Registration: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान DAT के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन करने का तरीका

NID DAT 2026 Registration: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (डीएटी) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जा चुका है. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NID DAT 2026 Registration: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान DAT के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन करने का तरीका

National Institute of Design DAT 2026 Registration: भारत के शीर्ष डिजाइन स्कूलों में से एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (DAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी.डेस और एम.डेस प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले ऑनलाइन तरीके को अपना सकते हैं. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र को जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि बी.डेस और एम.डेस प्रोग्राम प्रवेश परीक्षा के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन तरीका क्या है?

NID DAT 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख क्या है?

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आप डीएटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होने वाली डीएटी प्रारंभिक परीक्षा 21 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

NID बैचलर ऑफ डिजाइन की उपलब्धता

  1. एनआईडी अहमदाबाद
  2. आंध्र प्रदेश
  3. हरियाणा
  4. मध्य प्रदेश
  5. असम

NID मास्टर ऑफ डिजाइन की उपलब्धता

  1. अहमदाबाद
  2. गांधीनगर
  3. बेंगलुरु

B.Des और M.Des के लिए क्या योग्यता?

बैचलर ऑफ डिजाइन:- 12वीं कक्षा के वो छात्र जिन्होंने विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स या मानविकी से पढ़ाई पूरी की हो. 2024-25 में परीक्षा देने वाले छात्र भी बी.डेस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मास्टर ऑफ डिजाइन:- किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री या 4 साल का डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं.

कैसे और कहां से करें डीएटी के लिए आवेदन?

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नोटिफिकेशन के अनुसार डीएटी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- admissions.nid.edu के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- admissions.nid.edu. पर जाएं.
  2. साइन अप के बाद ‘How to Apply’ सेक्शन पर क्लिक करें.
  3. मांगी जा रही जानकारी को भरने के बाद लॉगिन कर लें.
  4. एकेडिमिक जानकारी को भरने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेज जमा कर दें.
  5. अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी भी भर दें.
  6. आवेदन शुल्क को ऑनलाइन भर दें और कन्फर्मेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- SBI Clerk Admit Card 2025: जल्द होने वाला है एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NID DAT 2026 Registration

Trending news

ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
;