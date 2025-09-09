वकालत की पढ़ाई के लिए कर्नाटक की इस यूनिवर्सिटी ने नंबर-1 पर बनाई जगह, जानें टॉप 10 बेस्ट लॉ कॉलेज कौन से

Top 10 Law Colleges in India: हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लॉ कॉलेज की NIRF रैंकिंग 2025 जारी की है. ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद वकालत की फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो य खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार, देश के टॉप कॉलेज की लिस्ट, जहां से आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं.

लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है कि 12वीं के बाद एक अच्छे कॉलेज से वकालत की पढ़ाई करें. वकील या लॉ ग्रेजुएट का प्रभाव न सिर्फ अदालत में लोगों को महसूस किया जाता है, बल्कि ये समाज में जागरुकता लाने का भी काम करते हैं. इसीलिए सही कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है.

देश के टॉप 10 लॉ कॉलेज

Add Zee News as a Preferred Source

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद

द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंसेस, कोलकाता

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर

आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर

सिंबायोसिस लॉ स्कूल, पुणे

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़

शिक्षा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेश्वर

बता दें, NIRF रैंकिंग के जरिए छात्रों का अपने क्षेत्र की पढ़ाई के लिए बेस्ट कॉलेज सर्च करने में काफी मदद मिल जाती है. लॉ कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो यह रैंकिंग एक तरह के कंपास का काम करती है जो शिक्षा, फैकल्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, और रिजल्ट को देखते हुए बनाई जाती है. NIRF रैंकिंग में देश के कई नामी कॉलेज में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है.

1,00,00,000 का जुमार्ना; हो सकती है जेल, अगर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर के साथ किया ऐसा

कितने मिले स्कोर?

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को 82.97, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली को 80, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद को 79.50, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंसेस को 79.39, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर को 76.23, आईआईटी खड़गपुर को 74. 09, सिंबायोसिस लॉ स्कूल, पुणे 74.07, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली को 66.39, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ को 65.82 और शिक्षा ‘ओ’ अनुसंधान, भुवनेश्वर को 65.36