National Mathematics Day 2025: राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए क्यों चुनी गई 22 दिसंबर की तारीख, जानिए कौन थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन?

National Mathematics Day 2025: भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इयंगर (Srinivasa Ramanujan Iyengar) को याद किया जाता है. इस खास मौके पर देशभर के स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों में खास कार्यक्रम, समारोह और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से महान गणितज्ञ रामानुजन के योगदान से प्रेरित हुआ जाता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, क्यों राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए 22 दिसंबर की तारीख चुनी गई? आइए हम आपको बताते हैं.

राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को ही क्यों?

राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए 22 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई, क्योंकि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इयंगर का जन्म 22 दिसंबर, 1887 को ही तमिलनाडु में हुआ था. इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है. भारत सरकार ने दिसंबर 2011 को औपचारिक रूप से 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था. तभी से हर साल 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित पर्व के रूप में मनाया जाता है.

उद्देश्य

राष्ट्रीय गणित दिवस के दिन रामानुजन के गणितीय योगदान को सम्मान दिया जाता है. गणित के महत्व और मानवता के विकास के लिए इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है. इसी के साथ युवा पीढ़ी में गणित के प्रति उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है.

योगदान

गणित के जादूगर रामानुजन एक बेहद गरीब परिवार से थे. उन्हें बचपन से ही गणित में गहरी रुचि थी. वो गणित में काफी होशियार थे, लेकिन अन्य विषयों में कम अंक आने के कारण उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी. हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने खुद से ज्यादातर गणित सीखा और दुनिया को संख्या सिद्धांत (Number Theory), अनंत श्रृंखला (Infinite Series), विभाजन फलन (Partition Function), निरंतर भिन्नों (Continued Fractions) जैसे कई अभूतपूर्व योगदान दिए.

