NEET 2026 Syllabus: नीट परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खबर! बदल गया सिलेबस, यहां से करें चेक

NEET 2026 New Syllabus: हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से एक खास नोटिस जारी किया गया था जिसमें 2026 में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सिलेबस संबंधित जानकारी थी. इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी कि नीट यूजी 2026 का सिलेबस फाइनल किया जा चुका है. यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) की ओर से फाइनल किए गए सिलेबस को लेकर लेटेस्ट खबर ये है कि इसमें बदलाव किए गए हैं. नीट यूजी 2026 के नए सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है.

NEET परीक्षा से 5 माह पहले सिलेबस चेंज

मेडिकल की तैयारी कर रहे वो उम्मीदवार नीट परीक्षा के सिलेबस अपडेट पर जरूर ध्यान दे लें क्योंकि सिलेबस बदलने के साथ ही पेपर में सवाल-जवाब भी चेंज हो जाएंगे. 4 मई 2026 नीट यूजी परीक्षा को आयोजित किया जा सकता है. हालांकि, तारीख की पुष्टि नहीं की गई है मगर संभावना मई महीने में ही परीक्षा होने की है. ऐसे में 5 महीने का समय बाकी है और इससे पहले नीट यूजी एग्जाम का सिलेबस बदल दिया गया है.

कैसे और कहां से चेक करें नीट 2026 का नया सिलेबस?

नीट 2026 परीक्षा के नए सिलेबस को चेक करने के लिए एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां ‘NEET UG 2026 Syllabus PDF Download’ लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद नया सिलेबस चेक कर सकेंगे. इस नए सिलेबस में चैप्टर्स और टॉपिक में बदलाव किया गया है. सभी चैप्टर्स से सवाल पूछे जाएंगे जिनके अंक अलग-अलग हो सकते हैं.

