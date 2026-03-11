MBBS की ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले Alert! NMC का आदेश जारी; इन भारतीय छात्रों का नहीं हो सकेगा मेडिकल रजिस्ट्रेशन

NMC Regulations on MBBS Online Classes: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) ने उन सभी विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) के लिए आदेश जारी किया है जिन्होंने एमबीबीएस के कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से की थी. दरअसल, कोविड और यूक्रेन युद्ध के समय कई स्टूडेंट्स ने मेडिकल पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास ली थी. उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एनएमसी ने आदेश जारी किया है. सभी के लिए ऑनसाइट क्लास अटेंड करना जरूरी कर दिया है.

क्यों जरूरी है ऑनसाइट क्लास में अटेंडेंस

NMC के अनुसार ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से छात्रों ने एमबीबीएस के कुछ सेमेस्टर की ही पढ़ाई की थी और अब उन्हीं छात्रों के लिए ऑनसाइट क्लास में अटेंडेंस जरूरी कर दी गई है जिससे उन सभी सेमेस्टर की पढ़ाई की भरपाई हो सके जो उन्होंने ऑनलाइन क्लास के दौरान छोड़ी थी. इस फैसले को लेने के पीछे की वजह विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) के मेडिकल रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतें हैं.

मेडिकल रजिस्ट्रेशन में हो रही थी परेशानी

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के छात्रों को मेडिकल रजिस्ट्रेशन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो कई तरह के सवाल कर रहे थे जिसका जवाब NMC द्वारा जारी किए गए नोटिस के माध्यम से मिल गया. दरअसल, भारतीय छात्रों के लिए विदेश से पढ़ाई करने के लिए भारत में प्रैक्टिस के लिए कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होता है और इसके बाद ही डॉक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो पाता है.

पेंडिंग ऑनलाइन पढ़ाई की करें भरपाई

NMC द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार एमबीबीएस की पेंडिंग ऑनलाइन क्लास की भरपाई के लिए छात्रों को फिजिकल ऑनसाइट ट्रेनिंग को पूरा करना होगा. इस ट्रेनिंग में एकेडमिक कोर्स की पढ़ाई के अलावा क्लीनिक ट्रेनिंग भी शामिल है. सिर्फ ऑनलाइन क्लास से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती है. इसलिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो मेडिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल और क्लीनिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है.

सभी जरूरी ट्रेनिंग के बाद ही होगा रजिस्ट्रेशन

NMC की ओर से अपने नोटिस में साफ कर दिया गया है कि ये नियम सभी के लिए नहीं बल्कि उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 18 नवंबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था. स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के तहत उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और ये तभी होगा जब छात्रों द्वारा ऑनसाइट क्लास के साथ ट्रेनिंग को पूरा किया जाएगा. ऐसे छात्र जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है वो 'कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप' (CRMI) रेगुलेशन 2021 के तहत आएंगे और उन्हें भारत में 1 साल की जरूरी इंटर्नशिप को पूरा करना होगा. इसके बाद डॉक्टरी के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.

