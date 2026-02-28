GK Quiz: क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? इस दिन से जुड़े 5 जीके सवाल-जवाब

Advertisement
National Science Day: हर साल 28 फरवरी को देशभर में National Science Day मनाया जाता है. यह दिन महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है. साल 2026 में इस दिन का फोकस युवाओं की भूमिका और उनके इनोवेशन पर रखा गया है. जिससे भारत को विकसित देश बनाने में विज्ञान की मदद मिल सके.

Feb 28, 2026
सवाल: 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है National Science Day?
जवाब: 28 फरवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन साल 1928 में सी. वी. रमन ने अपनी बड़ी खोज रमन प्रभाव की घोषणा की थी. यह खोज बताती है कि जब रोशनी किसी पारदर्शी चीज से गुजरती है, तो उसकी तरंग बदल जाती है. इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था. यह विज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय को मिला पहला नोबेल था.

सवाल: कैसे शुरू हुआ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस?
जवाब: भारत सरकार ने साल 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना शुरू किया. इससे पहले 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने इसकी सिफारिश की थी. इसका उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाना और रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का उपयोग करना है.

सवाल: क्या है रमन प्रभाव और इसका महत्व
जवाब: रमन प्रभाव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रोशनी किसी पदार्थ से टकराकर अपनी ऊर्जा और दिशा बदल लेती है. इस खोज के आधार पर एक तकनीक बनी जिसे ‘रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी’ कहा जाता है. इसकी मदद से बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. आज यह तकनीक मेडिकल, फॉरेंसिक, केमिस्ट्री और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में काम आ रही है.

सवाल: 2026 की थीम क्या है?
जवाब: साल 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat है. इसका मतलब है कि देश के युवाओं को विज्ञान और तकनीक के जरिए आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है. जिससे वे देश और दुनिया की समस्याओं का हल निकाल सकें.

सवाल: कैसे मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
जवाब: इस दिन देशभर के स्कूल, कॉलेज और विज्ञान संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं. छात्रों के लिए साइंस एग्जीबिशन, क्विज, डिबेट और पोस्टर प्रतियोगिताएंं होती हैं. वैज्ञानिकों के लेक्चर, प्रयोगों का लाइव प्रदर्शन और साइंस सेंटर में खास कार्यक्रम भी होते हैं. सीएसआईआर लैब्स और यूनिवर्सिटी में भी खास आयोजन किए जाते हैं, जिससे बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाया जा सके.

